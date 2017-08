Bad Säckingen Bad Säckingen: Sechs Kandidaten auf dem SÜDKURIER-Prüfstand

Podiumsdiskussion des SÜDKURIER-Medienhauses zur Bundestagswahl am 12. September im Bad Säckinger Kursaal

Der Bundestagswahlkampf läuft auf allen Ebenen. Am 24. September wird der neue Bundestag gewählt. Im Wahlkreis Waldshut (Wahlkreis 288) stellen sich acht Kandidaten zur Wahl, sechs davon für Parteien, die eine realistische Chance auf den Einzug in den deutschen Bundestag haben. Eben jene sechs Kandidaten (siehe nebenstehenden Bericht) stellen sich auf Einladung des SÜDKURIER den Wählern im Rahmen einer großen öffentlichen Podiumsdiskussion vor. Diese findet am Dienstag, 12. September, 19.30 Uhr im Kursaal in Bad Säckingen statt. Wer von Ihnen wird unseren Wahlkreis in den kommenden vier Jahren in Berlin vertreten?

Auf dem Podium werden sich folgende Kandidatinnen und Kandidaten den Fragen stellen: Landtagsabgeordneter Felix Schreiner (CDU), Bundestagsabgeordnete und Umweltstaatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter, Ulrich Martin Drescher (Grüne), Daniel Poznanski (FDP), Lothar Schuchmann (Linke), Martina Böswald (AfD). Moderiert wird der Abend von dem erfahrenen Moderatoren-Duo Kai Oldenburg/Andreas Gerber. Kai Oldenburg, Regionalleiter Hochrhein, und Andreas Gerber, Redaktionsleiter Bad Säckingen, haben gemeinsam schon mehrere Podiumsdiskussionen erfolgreich bestritten. Im Bad Säckinger Kursaal werden die beiden die sechs Bewerber auf den Prüfstand stellen, sie mit aktuellen Politikfeldern konfrontieren sowie mit all jenen Themen, die für unsere Region von besonderer Bedeutung sind. Dazu gehört unter anderem der Verkehr, der gerade am Hochrhein mit Autobahn und Bahnstrecke von wesentlicher Bedeutung ist. Dazu gehören auch die nachbarschaftlichen Beziehungen zur Schweiz, die unter anderem angestimmt werden, wenn es um den Leibstadter Pannenreaktor oder um Landaufkauf durch Schweizer geht.

Selbstverständlich wird es auch um das brisante Thema Krankenhaus gehen, das nicht nur regionalen Charakter hat, sondern auch bundespolitische Aspekte aufweist. Die Energiewende und ihre Auswirkungen auf die Region wird weiteres Thema sein. Letztlich sollen sich die Zuschauer ihr eigenes Bild von den Bewerbern machen können, um sich die Frage zu beantworten: Welcher Kandidat steht für welche Politik?

Sechs Kandidaten im Kurzporträt