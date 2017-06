Bad Säckingen Bad Säckingen: Rewe-Erweiterung bald abgeschlossen

Der Supermarkt im Bad Säckinger Rheincenter will am 27. Juni wieder eröffnen

Der Bad Säckinger Rewe-Markt öffnet wieder Ende des Monats. Offizieller Termin ist Dienstag, 27. Juni, teilte Rewe jetzt mit. Der Markt war wegen umfangreicher Umbau- und Erweiterungsarbeiten seit 27. Februar geschlossen. Laut Rewe-Mitteilung stand die komplette Sanierung des Gebäudes inklusive des Daches an, ebenso eine neue Fassadengestaltung sowie die Versetzung des Eingangsbereiches. Geplant war auch eine neue Außenerschließung des Obergeschosses. Die künftige Verkaufsfläche bezifferte Rewe auf 2360 Quadratmeter. Die Ladengestaltung erfolge unter anderem nach energetischen Gesichtspunkten. So seien künftig alle Kühltheken verglast und sparten so im Vergleich zu herkömmlichen Kühlregalen rund 30 bis 40 Prozent an Energie, heißt es in der Mitteilung. Sortimentserweiterungen gebe es im Frischebereich, bei den Backwaren, der Weinabteilung und unter anderem im Drogeriebereich. Hinzu komme eine Frischfischtheke. Durch den vergrößerten Markt und das erweiterte Sortiment seien auch neue Arbeitsplätze entstanden. Das Team werde auf etwa 70 Mitarbeiter aufgestockt (bislang 58). Nach eigenen Angaben investiert Rewe in die Sanierung und Erweiterung einen hohen einstelligen Millionenbetrag. Die Rewe-Erweiterung war ein Politikum und hat auch den Bad Säckinger Gemeinderat beschäftigt. Mit der Erweiterung hat Rewe seine Verkaufsfläche um rund 900 Quadratmeter erhöht und damit die bisherigen Leerstände im Erdgeschoss des Rheincenters integriert. Ursprünglich hatte Rewe noch deutlich stärker erweitern wollen – auf bis zu 4500 Quadratmeter. Dies wäre insbesondere auf Kosten des benachbarten Elektronikhändlers Expert Villringer gegangen. Hintergrund der Rewe-Erweiterungspläne waren vor allem die Ansiedlung des Edeka-Marktes sowie der Discounter Lidl und Aldi auf dem gegenüberliegenden Brennet-Areal. Die ursprünglich wesentlich größere Erweiterung sollte hier Gegendruck erzeugen. Der Rewe-Konzern zieht nach wie vor juristisch gegen die Ansiedlung von Lebensmittelflächen auf dem Brennet-Areal zu Felde.