Wallbach, Bad Säckingen Bad Säckingen: Pro Spital wird weiter kämpfen

400 Menschen bei der Podiumsdiskussion von Pro Spital in Wallbach. Klare Positionierungder Teilnehmer gegen das geplante Zentralspital.

Nüchterne Fakten und geballte Emotionen: Die Podiumsdiskussion zum Thema "Krankenhausversorgung im Landkreis Waldshut – Chancengleichheit im ländlichen Raum?" war von beidem gleichermaßen geprägt. Eingeladen hatte der Förderverein Pro Spital, rund 400 Besucher kamen trotz sommerlicher Hitze in die Wallbacher Flößerhalle. Moderiert wurde der Abend von Andreas Gerber, Leiter der SÜDKURIER-Lokalredaktion in Bad Säckingen, hier als neutraler Journalist engagiert. Am Ende stand (felsen)fest: Der Förderverein will weiter kämpfen.

Mut machte auf dem Podium hierfür ganz besonders Kathrin Möbius aus Spremberg, Geschäftsführerin des dortigen, mitarbeitergeführten – und erfolgreichen – Krankenhauses. Auch Bürgermeister Alexander Guhl stellte sich wie gehabt hinter das Spital am "Gesundheitstandort Bad Säckingen, ebenso Bundestagsabgeordneten Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD). Die Ärzte im Podium zeigten auf, warum es so, wie derzeit es ist, nicht weiter gehen darf – und dass auch ein Zentralkrankenhaus im Landkreis mit seinen topographischen Besonderheiten aus deren Sicht nicht die Lösung ist. Eingefordert wurde zunächst die zügige Umsetzung der beschlossenen Sanierung des Bad Säckinger Spitals nebst Wiedereröffnung des OP-Bereichs.

Dass die aktuelle Situation, besonders wenn es beim Patienten zeitlich brennt, recht unangenehm, wenn nicht gefährlich, werden kann, schilderte zu Beginn der Veranstaltung Dieter Heller aus eigener Erfahrung. Er musst nach einem Unfall zwei Tage in Waldshut auf eine Operation warten. Notarzt Ulrich Grothe berichtete, dass viel Patienten die Spitäler in Bad Säckingen und Waldshut von sich aus mieden und gleich nach Lörrach gebracht werden wollten. Andreas Gerber lieferte hierzu Zahlen: So sei – seit Schließung des Operationsbereichs in Bad Säckingen – die Anzahl der Rettungs- und Krankenfahrten von Bad Säckingen nach Waldshut in den Zeiträumen Januar/Mai 2016 bis Januar/Mai 2017 um rund 90 Prozent gestiegen, die Fahrten aus dem Landkreis Waldshut zur Kreisklinik Lörrach um 60 Prozent. Beschlüsse können gekippt werden", meine Grothe zum Schluss seiner Ausführungen. "Ich wünsche mir, dass aus dem Spital Bad Säckingen wieder ein voll funktionsfähiges Krankenhaus wird." Den zweiten Standort sieht Grothe im Übrigen nicht in Waldshut, sondern in Tiengen – damit auch die Bevölkerung im östlichsten Bereich des Landkreises die Chance habe, innerhalb der 30-Minuten Frist ein Krankenhaus zu erreichen.

Dass diese Frist für alle im Landkreis mit einem Zentralkrankenhaus eingehalten werden kann, zweifelt Staatsekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter an. Sie habe sich deshalb stets für die Lösung mit zwei Standorten im Sinne einer wohnortnahen Versorgung eingesetzt. "Ein Zentralkrankenhaus mag aus betriebswirtschaftlicher Sicht effizient sein, geht aber voll am Bedarf vorbei." Zunächst müsse der Zeitplan für die Sanierung des Bad Säckinger Spitals eingehalten werde, und die Geschäftsführung müsse vertrauensbildend wirken. Ein Zentralkrankenhaus wäre frühestens 2029 fertig. Bis dahin sei noch genug Zeit sich zu profilieren und eventuell zu spezialisieren. Rita Schwarzelühr-Sutter wünschte sich vorab ein Ende der "Zankerei" zwischen Bad Säckingen und Waldshut und regte die Gründung einer Begleitkommissison an.

Für Bewunderung – und Optimismus – sorgten am Freitag die Schilderungen von Kathrin Möbius, über Geschichte und Erfolg des Krankenhauses in Spremberg, trotz großer Konkurrenz im Umfeld (siehe auch SÜDKURIER vom 20. Mai). Es gehört zu 51 Prozent dem Förderverein, 90 Prozent der Mitglieder sind Mitarbeiter. Der wirtschaftliche Erfolg sei nicht zuletzt dem OP-Bereich zuzuschreiben. Möbius: Ich war erschrocken zu sehen, dass hier die OP's leer sind. Da kann man kein Geld verdienen." Das Bad Säckinger Spital werde so "im Tiefflug gegen die Wand gefahren". "Verdächtig" fand es Möbius, dass vor Ort die OP-Einrichtungen weggebracht worden seien, obwohl viel Räume leer stehen. "Man kann noch was tun, wenn man schnell handelt – sonnst sind die Fachkräfte alle weg", machte Kathrin Möbius den Bad Säckingern Mut. "Stellen sie die OP-Tische wieder auf!" Daseinsvorsorge könne man einfordern.

"Es sieht so aus, als würde das Spital scheibchenweise geschlossen", meinte Lothar Schuchmann, Mediziner aus Freiburg, der sich ebenfalls für den Erhalt des Spitals aussprach. Die Unterschiede zwischen Stadt und ländlichen Raum seien groß und dies sei entsprechend zu berücksichtigen. Die notärzliche Versorgung müsse im ländlichen Raum besser sein, wolle sie mit der in einer Großstadt gleichziehen. Der aktuelle Zustand sei ein "Skandal".

"Wir schauen nach vorne, wir wollen ein Bürgerspital", sagte Beatrix Köster, Vorsitzende von Pro Spital. So forderte die Bürger auf, sich noch mehr als bisher einzusetzen.