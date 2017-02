Bad Säckingen: Parkplatzstreit endet in Schlägerei

Vor einem Einkaufsmarkt in der Schaffhauserstraße hatten zwei Autofahrer derart Zoff miteinander, dass die Polizei kommen musste

Am Mittwochabend gg. 20.00 Uhr eskalierte ein zunächst banaler Streit um eine Parksituation auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Schaffhauser Straße derart, dass die Polizei hinzugezogen werden musste. Vor Ort hatten sich laut Polizeibericht zwei Familien über einen Parkverstoß gestritten und in der Folge nicht nur verbal, sondern auch körperlich attackiert. Eine aus der Schweiz stammende Frau wurde dabei leicht verletzt und musste schließlich durch das ebenfalls vor Ort befindliche DRK ins Spital nach Laufenburg/Schweiz verbracht werden, so die Polizei. Den Beamten gelang es letztlich, die Streithähne zu beruhigen. Um die widersprüchlichen Aussagen der Beteiligten zu klären, bitten die Beamten, dass sich mögliche Zeugen beim Polizeirevier in Bad Säckingen, Tel.: 07761/934-0 melden.