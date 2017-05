Bad Säckingen Bad Säckingen: Lions-Club feiert mit Galaabend

Rund 100 Gäste bei der Feier im Küchenstudio Dick. Erlös des Abends ist für karitative Zecke bestimmt.

Einen Abend der Extraklasse erlebten am Freitagabend rund 100 Gäste des Galaabends anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Lions Club Bad Säckingen in den Räumen des Küchenstudios Dick in Bad Säckingen. Entgegen dem Sprichwort „Viele Köche verderben den Brei“ machten gleich mehrere Spitzenköche den Abend zu einem kulinarischen Erlebnis.



Mit dabei Sternekoch Raimar Pilz von der Genuss-Apotheke Bad Säckingen im Wettstreit um die Geschmacksnerven der Gäste bei den Hauptgerichten mit Armin Alexander Auer aus Rosenberg im Chiemgau, Leiter der „Bora Cook Akademie, und bayrischer TV-Koch. Auer war kurzfristig für den erkrankten Hubertus Tzschirner, Esskunst Bad Nauheim, eingesprungen. Event Caterer Günter Komposch aus Lörrach begeisterte mit seinen Buffetkreationen, Pasta König Raffaele Solito aus Bad Säckingen/Rheinfelden zeigte italienische Nudelkunst.

Die Charity-Night des Lions Club fand zum dritten Mal in den Räumen des Küchenstudios Dick in Bad Säckingen statt. Lions Präsident Gerhard Faller dankte der ehemaligen Präsidentin Inge Dick und Ehemann Willi Dick dafür, es sei nicht selbstverständlich, für einen Abend den gesamten vorderen Bereich des Küchenstudios zu räumen, am nächsten Tag müsse alles wieder für die Kunden an seinen angestammten Platz geräumt sein. So durften sich die Gäste am festlichen Ambiente einer italienisch angehauchten Piazza erfreuen, Aperitiv, ein dreigängiges Menü und kaltes Buffet genießen. Günter Komposch zauberte ein Vorspeisen-Buffet, Anila Jahn vom Kochstudio Dick Küchen eine indische Vorspeise, Katrin Wehrle , Nutricum, Ernährungsberatung Dogern, leckere Smoothies.

An mehreren Kochstellen gleichzeitig wurde geschnippelt, gerührt, gebraten und angerichtet, vor den faszinierten Gästen. Hier eine grüne Spargelspitze, auf einem Klacks gelber Sauße platziert, von zarten Wiesenblümchen umgeben, da glänzend blanchiertes, knackig bissfest gebratenes Gemüse, hauchzart gebratener, mit Honig verfeinertem Fisch, dort ein auf den Punkt gebratener Maibock. Und das Ganze noch getoppt von einem Dessert Buffet, ebenfalls von Günter Komposch.

Den Service hatten an diesem Abend die Mitglieder des Lions Club Bad Säckingen übernommen. Die Gäste wurden mit Live-Musik der Extraklasse von Christine Schmid (Gesang und Akkordeon), mit Chansons, Ausschnitten aus Opern, Operetten und Musicals verwöhnt, begleitet von Florian Metz, Piano. Durch den Abend führte SWR-Rundfunkmoderator Mathias Zeller. Der Erlös des Abends (unter anderem 40 Euro des Eintrittspreises von 98 Euro pro Person) fließt ins Lions Hilfswerk Bad Säckingen, das regionale karitative Projekte unterstützt.

