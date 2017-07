Bad Säckingen Bad Säckingen: Landkreiswechsel ist plötzlich politisches Thema

Es brodelt am Hochrhein: Ein Absurdum schafft es auf die Tagesordnung im Bad Säckinger Gemeinderat. Aktueller Stimmungs-Tiefpunkt durch Spitaldebatte erreicht. Gibt es eine reelle Chance?

In weiten Teilen der Bad Säckinger Bevölkerung brodelt es schon lange, jetzt hat es erstmals jemand ausgesprochen: Fred Thelen, Fraktionssprecher der Freien Wähler im Bad Säckinger Gemeinderat, stellte in der Sitzung am Montag die Frage, ob die Kreisgrenzen eigentlich noch richtig gezogen sind. Thelen sagte, in Bad Säckingen habe man das Vertrauen in Waldshut schon lange verloren. Der Gemeinderat müsse sich deshalb der Frage stellen und über einen Landkreiswechsel nach Lörrach beraten.

Bürgermeister Alexander Guhl nannte Thelens Stellungnahme eine „politische Bombe vor der Sommerpause“. Er zeigte Verständnis für Thelens Vorstoß, gab der Sache aber wenig Chancen auf Realisierung. Freilich ist dem Fraktionschef der Freien Wähler klar, dass seine Äußerung vor allem politischen Symbolwert hat.

Bürgerumfrage zum Landkreiswechsel?



Gleichwohl hält Thelen eine Diskussion über die Zufriedenheit mit der Zugehörigkeit zum Landkreis Waldshut für notwendig. Thelen regte nach der Sommerpause eine Beratung im Gemeinderat darüber an, ob der Landkreis Waldshut „noch der richtige Partner“ sei, mit dem Bad Säckingen als Gesundheitsstandort weiter in die Zukunft gehen könne. „Dabei denke ich auch an eine Bürgerinformation mit Pro und Contra zu einem Kreiswechsel, dem eine Bürgerumfrage folgen sollte, die uns in dieser Frage dann bestärkt oder zurückpfeift.“



Da Bad Säckingen nicht die einzige Gemeinde im Land sei, die sich aus Unzufriedenheit mit solchen Gedanken beschäftigt, bat er die Stadtverwaltung, die rechtliche Situation zu recherchieren.

Weitere Informationen Kommentar: Landkreiswechsel als politische Symbolik

In einer Art Grundsatzrede stellte Thelen die Frage nach der Zukunft des Gesundheitsstandortes Bad Säckingen. Im Rahmen eines Programmes zur Erhaltung von Zentralitätsfunktionen in Säckingen nach der Verwaltungsreform seien seinerzeit fünf Millionen Euro zum Bau des Kurzentrums inklusive Krankenhaus geflossen.



Man sei schon damals der Ansicht gewesen, das Krankenhaus sei unverzichtbar für die Entwicklung des Gesundheitsstandortes Bad Säckingen. Daran habe sich bis heute nichts geändert, so Thelen. Gleichzeitig erinnerte er auch an den Verlust weiterer Zentralitätsfunktionen durch den Abzug von ganzen Behörden und Behördenleitungen.

Kritik an schlechter Informationspolitik des Landrates

Die aktuellen Probleme in der Spitaldiskussion umriss Thelen mit folgenden Punkten: Es werde immer offensichtlicher, dass „die Geschäftsführung nicht mit den Eigentümern kann“. Zudem müsse die Frage gestellt werden, warum eine Geschäftsführerin, die gekündigt hat, noch eineinhalb Jahre lang im operativen Geschäft weiterarbeiten dürfe. In der freien Wirtschaft würde sich jeder Unternehmer die Frage stellen, ob eine Geschäftsführerin, die sich innerlich von der Firma verabschiedet hat, sich weiterhin im Sinne des Unternehmens einsetzt.

Thelen kritisierte zudem die schlechte Informationspolitik des Landrates. Die OP in Bad Säckingen seien geschlossen und ausgeräumt worden, ohne den Kreistag zu informieren. Dass der Zuschussantrag nicht gestellt ist, habe man von Minister Lucha erfahren, von Asbestfunden aus der Zeitung. Vor diesem Hintergrund sei es zudem „unerträglich, dass uns Kreisräten in Waldshut, sobald wir uns melden, immer wieder vorgeworfen wird, wir machen das Spital kaputt.“

Mittlerweile sei auch die Öffentlichkeitsarbeit der Gesellschafter untereinander völlig konfus. Es werde laut Thelen zwischen Landkreis und Stadt offensichtlich nicht mehr abgesprochen, bevor es Pressemitteilungen gebe. Zum neuen Sanierungsgeschäftsführer sagte Thelen soviel: „Wird ein neuer Geschäftsführer in die Leitung des Spitals integriert, gehört sein Büro dahin, wo der Brennpunkt seiner Aufgaben ist, nämlich nach Bad Säckingen.“

Aktuelle Landkreiswechsel in Baden-Württemberg

Dass ein Landkreiswechsel nicht von heute auf morgen stattfinden kann, zeigt ein aktueller Fall in Baden-Württemberg: