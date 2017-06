Bad Säckingen Bad Säckingen: Können die Sitzkissen jetzt doch bleiben?

Die bunten Polster auf den Treppen vor den Beck-Arkaden sollten erst weg, jetzt doch wieder nicht. Was steckt dahinter?

In der Diskussion um die Sitzkissen auf der Treppe vor den Beck-Arkaden in Bad Säckingen gibt es jetzt laut Stadtverwaltung einen Hoffnungsschimmer. Da die Kissen eine Beeinträchtigung der öffentlichen Verkehrsfläche seien, müssten sie entfernt werden, so die Stadtverwaltung noch am vergangenen Freitag. Jetzt hat sich die Sachlage etwas geändert: Die ungewöhnlichen Sitzgelegenheiten könnten laut Rechtsamtsleiterin Muriel Schwerdtner nun aber doch bleiben, wenn das Unternehmen Möbel Beck eine Haftungsfreistellungserklärung abgibt. Diese Erklärung schließt eine Haftung der Stadt bei einem durch die Kissen verursachten Unfall aus.