Bad Säckingen Bad Säckingen: Keine hohen Nitratwerte im Trinkwasser

Das geförderte Grundwasser muss von den Stadtwerken nicht teuer aufbereitet werden, denn die Werte sind seit Jahren im sehr guten Bereich. In Deutschland ist das mittlerweile selten.

"Sie könnten das Wasser hier direkt trinken", sagt Klaus Brehm, Wassermeister bei den Stadtwerken Bad Säckingen. Gemeint ist das Wasser in den Hochbecken der Stadt im Wald am oberen Ende der Bergseestraße. Anders als in vielen anderen Regionen in Deutschland wurden hier keine alarmierenden Nitratwerte gemessen. Über eine entsprechende Studie des Bundesumweltamtes wurde am vergangenen Wochenende berichtet. Wieso das Wasser hier solch eine hohe Qualität hat, weiß der Wassermeister ganz genau: "Am Rhein entlang haben wir überall Kiesboden. Der filtert das Wasser besonders gut, wenn es im Boden versickert." Auch die Landwirtschaft in der Region begünstige die Wasserqualität, so Brehm. "Die wenigen Bauern in Bad Säckingen betreiben keine intensive Vieh- oder Landwirtschaft." Dies führe dazu, dass weit weniger stark gedüngt werden muss und das Grundwasser somit verschont bleibt.

In der Studie des Bundesumweltamtes heißt es, das Grundwasser in manchen Regionen sei mit bedenklich hohen Nitratwerten belastet. Das Umweltamt macht die intensive Vieh- und Landwirtschaft für diese Entwicklung verantwortlich. Die Bauern hätten aufgrund großer Viehbestände viel Gülle und verteilten diese auf ihren Feldern. In betroffenen Gebieten habe dies zur Folge, dass die örtlichen Wasserwerke das geförderte Grundwasser mit teuren Methoden aufbereiten müssten. Diese Ausgaben werden laut der Studie voraussichtlich an den Kunden weitergegeben. Brehm kann diese Entwicklung für Bad Säckingen jedoch nicht bestätigen: Die Ergebnisse der aktuellen Trinkwasseruntersuchung zeigen einen Nitratgehalt von 5,7 Milligram pro Liter (mg/l) an.

Der Grenzwert liegt bei 50 mg/l. "Das Grundwasser hier ist so sauber, dass wir es nicht einmal aufbereiten müssen", so Brehm. Laut Angaben der Stadtwerke Bad Säckingen können nur 16 Prozent der Wasserwerke in Deutschland das von sich behaupten.

Einmal im Monat entnimmt laut Brehm ein unabhängiges Labor Wasserproben an verschiedenen Stellen: Beim Pumpwerk, beim Hochbehälter oder sogar bei einem Kunden der Stadtwerke direkt vom Wasserhahn. Die Probe wird analysiert und die Ergebnisse dem Gesundheitsamt des Landes Baden-Württemberg vorgelegt. So werden die Richtlinien der deutschen Trinkwasserverordnung eingehalten.