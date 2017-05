Bad Säckingen Bad Säckingen: Gemeinderat wundert sich über OP-Räumung

Am Freitag diese Woche sollen der OP geräumt werden. Gegenstände kommen nach Waldshut. Was steckt dahinter?

Die Räumung der Operationsräume im Bad Säckinger Krankenhaus warf im Gemeinderat Fragen auf. CDU-Stadtrat Lücker wollte wissen, was es damit auf sich habe. Bürgermeister Guhl berichtet von einem Schreiben an Geschäftsführerin Jeitner. Sie habe geantwortet, es handle sich um Gegenstände mit Verfallsdatum. FW-Sprecher Thelen hatte gehört, der OP werde wegen der Sanierung geräumt und zudem würden Geräte in Waldshut benötigt. Sicher war man sich dahingehend: Es habe wieder ein Kommunikationsproblem gegeben.