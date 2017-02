Bad Säckingen: Gemeinderat soll Anti-AKW-Resolution fassen

Grüne im Bad Säckinger Gemeinderat fordert ein deutliche Stimme gegen chaotischen Leibstadter AKW-Betrieb

Der Bad Säckinger Grünen-Stadtrat Franz Stortz macht sich Sorgen wegen des AKW Leibstadt. Das Kraftwerk wurde in den letzten Wochen mehrfach an- und abgeschaltet, weil die Betreiber verschiedene Probleme einfach nicht in den Griff kriegen. Stortz sagte im Gemeinderat, er kenne kein Atomkraftwerk auf der Welt, dass mit korrodierten Brennstäben betrieben werde. Er forderte alle Fraktionen im Gemeinderat auf, eine gemeinsame Resolution gegen den Betrieb des AKW Leibstadt zu fassen. Bürgermeister Guhl begrüßte die Idee, auch wenn er Zweifel hat, ob eine Resolution der Stadt etwas bewirken werde. Das Vorgehen der Leibstadter AKW-Betreiber jedenfalls nannte er „fahrlässig“. Guhl will im Nachgang zur Sitzung auf Stortz zugehen und ihn um das Verfassen eines Resolutionstextes bitten. In der Stadt müssten Unterschriften gesammelt und die Resolution anschließend vom Gemeinderat verabschiedet werden.