Bad Säckingen Bad Säckingen: Förderverein Pro Spital schaltet den Landtag ein

Der Petitionsausschuss des Landtages in Stuttgart soll jetzt die Krankenhausversorgung im Landkreis Waldshut überprüfen. Förderverein: Kreis steuert sonst auf eine Katastrophe zu.

Der Förderverein Pro Spital Bad Säckingen ruft den Petitionsausschuss des Landtages an. Nachdem auch der Hilferuf des Fördervereins ans Regierungspräsidium Freiburg an der Situation der Krankenhausversorgung im Landkreis nichts geändert hat, zieht der Förderverein jetzt diese Karte. Wie berichtet, hatte sich das Regierungspräsidium als übergeordnete Behörde hinter das Landratsamt gestellt und die aktuelle Krankenhausversorgung im Landkreis als ausreichend bewertet. Der Förderkreis Pro Spital will das so nicht hinnehmen. „Wir können nicht locker lassen“, sagte Vereinssprecher Wolfgang Köster gegenüber unserer Zeitung, „denn die Realität wird an den entscheidenden Stellen verdrängt und die Betroffenheit ist zu groß“. Das soll jetzt der Petitionsausschuss überprüfen.

Gerade die Betroffenheit vieler Bürger ist es, was den Förderverein immer wieder antreibt. Das wird auch in der Petition deutlich. Jürgen Stadler, pensionierter früherer Chefarzt am Krankenhaus Bad Säckingen, weist als Unterzeichner der Petition immer wieder darauf hin: „Es sind bereits mehrere ernste Zwischenfälle eingetreten, die nur durch beherztes Eingreifen Einzelner oder durch Zufall gerettet wurden“, so Stadler. Die aktuelle Notfallversorgung liege im Raum Bad Säckingen am Boden. Die Notärzte haben in mehreren Brandbriefen den Landkreis darauf hingewiesen. Allerdings würden sowohl die Warnungen der Mediziner als auch die Beschwerden der Bevölkerung in der Kreismetropole Waldshut nur als „Säckinger Kakophonie“ bezeichnet, so Stadler an den Landtag.

Zu Zeiten, als Stadler noch Chef der Unfallchirurgie war, war das Bad Säckinger Haus ein Grund- und Regelversorger mit 180 Betten. Heute ist es durch jahrelange Demontage auf 80 Betten geschrumpft. Die Folge davon sei, dass ein knappes Drittel der 168.000 Einwohner des Landkreises ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung nicht mehr in der gesetzlich vorgeschriebenen 30-Minuten-Frist erreichen kann, schreibt Stadler in der Petition. Bei der zur Verfügung stehenden Zahl der Krankenhausbetten im Landkreis sei das auch kein Wunder. Zur Verdeutlichung zieht Stadler Vergleichszahlen heran: Auf Bundesebene liege die durchschnittliche Zahl vorgehaltener Krankenhausbetten pro 100.000 Einwohner bei 611 Betten, Baden-Württemberg liege mit 520 Betten schon weit unter dem Bundesschnitt, während der Landkreis Waldshut nur noch 266 Betten für 100.000 Einwohner bereithalte.

Außerdem habe die Demontage des Bad Säckinger Standortes eine weitere schwere Konsequenz: Durch den Rückbau sei es nämlich zu Kündigungswellen der Belegschaft gekommen. Stadler zählt mehrere Chefärzte auf, die Bad Säckingen den Rücken gekehrt haben, zahlreiche weitere Ärzte sowie Pflegepersonal. Das Spital in seinem jetzigen Zustand werde nur noch von einem verzweifelten Restpersonal begrenzt funktionsfähig gehalten.

Petitionsausschuss