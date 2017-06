Bad Säckingen Bad Säckingen: Familie Beck über Vorwürfe verärgert

Leserbrief unterstellt Einflussnahme bei der Verkehrsberuhigung der Alten Basler Straße im Bereich der Beck-Arkaden

Ein Leserbrief hat bei Silvia und Werner Beck Verärgerung ausgelöst. Hintergrund ist das Berliner Kissen vor den Beck-Arkaden in der Alten Basler Straße. Konkret geht es um den Leserbrief von Stephan Kreutz. Er hatte der Familie Beck Einflussnahme auf die Gremien der Stadtverwaltung bei der neuen Verkehrsplanung vor den Beck-Arkaden unterstellt (Leserbrief vom 6. Juni). Die Familie sieht sich durch solche Behauptungen "in der Ehre verletzt", sagte Werner Beck gegenüber unserer Zeitung. Gemeinsam mit Bürgermeister Alexander Guhl und zuständigen Sachbearbeitern wollte Beck gestern im Rahmen eines Pressegesprächs mögliche Missverständnisse aus der Welt räumen. Auch der Stadt sei daran gelegen, Einzelheiten bezüglich der Berliner Kissen klarzustellen, sagte Guhl und er schickte in aller Deutlichkeit voraus: "Die Planungshoheit bei der Alten Basler Straße liegt ausschließlich bei der Stadt", so der Bürgermeister, "immerhin ist dies öffentlicher Raum."

Handlungsbedarf sei in der Alten Basler Straße nicht erst durch die Beck-Erweiterung entstanden, erklärte Guhl. Die Stadtverwaltung sah sich bereits zuvor durch regelmäßige Geschwindigkeitsüberschreitungen in der Tempo-30-Zone zum Handeln gezwungen. "Es war eine Frage der Verkehrssicherheit", so Guhl. Gleichzeitig sei das Projekt aber auch ein wichtiger Schritt hin zur nördlichen Erweiterung der Fußgängerzone. Diese könne aber aufgrund einer fehlenden Umgehungsstraße (A 98) noch nicht realisiert werden. Die Stadt sieht die Kissen als Zwischenschritt zur Fußgängerzone, konnte die Verkehrsberuhigung aber wegen fehlender Gelder bislang nicht umsetzen.

Guhl: "Also setzten wir uns mit der Familie Beck zusammen und überlegten, was machbar wäre." Da sich die Ziele von Stadt und Beck deckten, erklärte sich der Unternehmer bereit, Planung und Umsetzung der Verkehrsberuhigung zu finanzieren. Um welchen Betrag es sich dabei handelt, wollte Beck nicht beantworten.

Schließlich wurden die Pläne zu vier Berliner Kissen dem Gemeinderat vorgelegt, berichtete Guhl weiter: Drei auf der Alten Basler Straße und eins auf der Bergseestraße. "Geplant wurde das Projekt ausschließlich von der Stadt", versichert Guhl, einschließlich solcher Details wie Farbgebung. Und Werner Beck ergänzt: "Ich wurde darum gebeten, keinen Einfluss auf die Planung zu nehmen. Also blieb ich auch der Gemeinderatssitzung fern."

Auf der Alten Basler Straße sollen noch zwei weitere Berliner Kissen errichtet werden: Eins bei der Touristen-Information, das den dortigen Zebrastreifen erhöht, und eins zwischen Ärztehaus und Marienhaus. Auch die Bergseestraße soll ein Kissen bekommen. Aufgrund der vielen laufenden Baumaßnahmen werden die verkehrsberuhigenden Erhöhungen erst nach Abschluss der Sanierungsarbeiten auf der B34 im Herbst gebaut.