Bad Säckingen Bad Säckingen: Fahrlehrer klagt über Fahrbahnschwellen

Wenn Torsten Huber durch die Bad Säckinger Innenstadt fährt, überkommt ihn vor allem an einer Stelle ein ungutes Gefühl: Die sogenannten „Berliner Kissen“ auf Höhe des Beck-Areals hält der Fahrerlehrer für eine „ganz gefährliche Sache“.

Gegenüber unserer Zeitung sagt Huber, es komme jetzt an dieser Stelle vermehrt zu gefährlichen Situationen zwischen Autos und Fußgängern. Die Berliner Kissen, also jene langezogenen Schwellen, die dort installiert wurden, signalisierten dem Fußgänger trügerische Sicherheit, so Huber. „Viele meinen, es handelt sich um eine Art Zebrastreifen und laufen einfach über die Straße“, hat Huber beobachtet. Er ist sich sicher: Es sei nur eine Frage der Zeit, bis etwas passiert. An dieser Stelle hätten bereits früher die eher lauffaulen Fußgänger die Straße passiert, weil ihnen der Weg zum Zebrastreifen zwischen Pro-Optik und Deutscher Bank ein paar Schritte zu weit war. Dieses Phänomen habe sich durch die Einrichtung der Berliner Kissen erheblich verstärkt, berichtet Huber, der beruflich jeden Tag bis zu 30 Mal an der Stelle vorbeikommt.

Der Fahrlehrer kann sich vorstellen, dass eventuell eine Absperrung mit Ketten entlang der Straßen helfen könne, die Fußgänger auf den rechten Weg zu leiten. Huber erinnert sich daran, dass es solche Ketten früher auch in der Altstadt gab. Als die Steinbrück- und die Scheffelstraße noch befahrbar waren, sei die Fahrbahn vom Gehweg entlang der ganzen Gebäudefront des Kaufhauses Gross und Hammer mit solchen Ketten abgesperrt gewesen. Huber kann es den Fußgängern nicht einmal verdenken, dass sie die Passage über die acht Zentimeter hohen Aufpflasterungen zur Straßenquerung benutzen. Immerhin sei die Straße hier auf einer Ebene mit dem Gehweg, für Menschen mit Rolatoren oder für Mütter mit Kinderwagen eine bequeme Sache, so Huber.

Die neue Gestaltung war im Gemeinderat Bad Säckingen am 21. Februar nach kontroverser Diskussion beschlossen worden. Neben der bereits realisierten Aufpflasterung sollen noch weitere folgen. Auch der Zebrastreifen bei Pro-Optik soll angehoben werden, eine weitere Aufpflasterung ist im Bereich des Ärztehauses in der Waldshuter Straße vorgesehen.