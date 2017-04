Bad Säckingen Bad Säckingen: Eiersuchen bei Sonne oder Schnee?

Das Wetter wird an den Feiertagen besser als im Vorjahr. Schnee soll es nur in höheren Schwarzwaldlagen geben.

Weihnachten im Klee, Ostern im Schnee? Das Ei mit der Oster-Wetterprognose speziell für Ostersonn- und Montag ist noch nicht ganz gelegt, eines ist jedoch sicher: sieht man den Sinn von gefärbten Ostereier darin, dass man sie im Schnee besser findet, kann auf das Färben unterhalb 1000 Höhenmeter verzichtet werden, denn trotz dem „Antiwinter-Weihnachtswetter 2016“ soll es keinen Schnee in Bad Säckingen an Ostern geben. Die höchsten Schwarzwaldlagen könnten jedoch durchaus eine weiße Oster-Überraschung bekommen.

Das zurückliegende Wochenende verwöhnte bei strahlendem Sonnenschein. Diese Wetterlage wäre auch für die Osterfeiertage wünschenswert. Sicher ist, daraus wird leider nichts, denn in der Karwoche stellt sich die Wetterlage nachhaltig um. Bei einem Sonne- Wolkenmix und einer sehr geringen Niederschlagsneigung liegen die Tageshöchsttemperaturen absolut der Jahreszeit entsprechend um 14 bis 17 Grad. Wenn es auch viele nicht hören wollen, Regen wäre dringend nötig, aber dieser ist in den nächsten Tagen nicht in Sicht. In der ersten 2,2 Grad zu warmen Aprildekade (10 Tage) fiel bis jetzt erst vier Prozent des normalen gesamten Aprilniederschlages. Somit gestaltet sich das diesjährige Osterwetter immerhin besser als das letztjährige. Am Karfreitag, 25. März, stieg die Temperatur in Bad Säckingen bei fünf Liter pro Quadratmeter Regen nur auf 7,1 Grad an und am Ostermontagmorgen gab es sogar leichten Bodenfrost. Der Ostertermin fällt ja immer auf das Wochenende nach dem ersten Frühlingsvollmond und somit zwischen dem 22. März (frühester Termin) und dem 25. April (spätester Termin). Eine wissenschaftliche „Klimatologie des Osterfestes“ ist deshalb im Gegensatz zur „Weiße-Weihnachten-Statistik“ aufgrund der Schwankungsbreite des Osterdatums nicht aussagekräftig, aber trotzdem hier ein Vergleich (siehe Infokasten).

Die Extreme seit 1997

Vom Ostersamstag auf den Ostersonntag, 12. April 1998, fielen bei –0,4 Grad zehn Zentimeter Nassschnee, was zu erheblichem Schneebruch und Straßensperrungen führte. Mit –5,0 Grad und einer Pulverschneedecke von 11,5 Zentimeter gab es am Ostermontag, 24. März 2008, die tiefste Oster-Temperatur und die höchste Oster-Schneedecke. Das wärmste Osterwochenende war im Mileniumjahr 2000, am Ostersamstag, 22. April 2000. Die Temperatur stieg auf sommerliche 27,3 Grad an.

Für die Hochrhein-Osterwetterstatistik seit 1997 ergeben sich folgende Werte:

Schönwetter: Viermal (2002, 2007, 2009 und 2011)

Regen: 16 Mal.

Schnee: Fünfmal (1997, 1998, 2001, 2008 und 2013)

Gewitter: Dreimal (2003, 2005, 2010)

Temperaturen betragen im Durchschnitt maximal 17 Grad und im Minimum 2 Grad.