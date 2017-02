Bad Säckingen: Bundesstraße wird im Sommer zur Großbaustelle

B 34 soll während der Sommerferien neue Asphaltdecke bekommen. Verkehrsbehinderungen sind zu erwarten

Die Bundesstraße 34 wird in den Sommermonaten Großbaustelle werden. Die Behörden sind derzeit dabei, die umfangreichen Arbeiten zu koordinieren. Es habe ein erstes Vorgespräch mit dem Regierungspräsidium stattgefunden, sagte die städtische Rechtsamtsleiterin Muriel Schwerdtner, deshalb stehe man in der Planung noch ganz am Anfang. Klar sei jedoch, dass der Straßenabschnitt östlich der Eggbergkreuzung saniert werden soll. Es gehe zum einen um Belagsarbeiten der Bundesstraße, für die das Regierungspräsidium zuständig ist. Allerdings sei es im Rahmen solcher Arbeiten sinnvoll, auch andere Einrichtungen – beispielsweise die Versorger – in die Planung miteinzubinden. So sei nach derzeitigem Stand wahrscheinlich, dass auch die Stadtwerke im Zuge der Straßenarbeiten Versorgungsleitungen verlegen, beziehungsweise erneuern.

Die Arbeiten sind laut Rechtsamtsleiterin Muriel Schwerdtner in den Sommerferien geplant, um möglichst wenige Verkehrsbehinderungen zu erzeugen. Im Rahmen der Arbeiten sollen auch die an der Strecke liegenden Bushaltestellen barrierefrei, also behindertengerecht umgebaut werden, teilte sie mit. Der Sanierungsabschnitt soll sich von der Eggbergkreuzung bis an die Rothauskurve erstrecken. Unklar sei derzeit noch, ob der Bau des bei Rothaus geplanten Bypasses bis zum Sommer geschoben und dann im Rahmen der Sanierungsarbeiten realisiert wird. Bisher sei ein früherer Bau des Bypasses im Gespräch gewesen. Die zuständigen Fachabteilungen des Regierungspräsidiums seien derzeit noch in Planung. Es könne auch sein, dass ein Teil der Strecke in diesem und ein weiterer Teil im kommenden Jahr saniert wird.

Es sei in jedem Fall eine weitere große Baustelle, die im laufenden Jahr auf die Stadt zukommt, sagte Muriel Schwerdtner. Wie berichtet, soll unter anderem auch das gesamte Parkhaus Lohgerbe saniert werden. Dies ist in zwei Etappen 2017 und 2018 geplant. Ebenfalls in diesem Jahr laufen die Erschließungsarbeiten fürs Brennet-Areal an. In diesem Zuge werde der vom Regierungspräsidium versprochene Radweg entlang der Fricktalstraße gebaut, ebenso die dortige Ampelanlage. Auch das werde zu Verkehrsbehinderungen führen, so Schwerdtner.

Daneben wird (siehe nebenstehenden Berichte) auch an innerstädtischen Straßen gebaut. Die Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung entlang der Alten Basler Straße und Waldshuter Straße auf Höhe der Beck Arkaden werden mit den Bauarbeiten des Regierungspräsidiums auf der Bundesstraße koordiniert, versprach der planende Ingenieur Tomislav Maras vom Freiburger Planungsbüro Weiß Ingenieure.