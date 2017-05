Bad Säckingen Bad Säckingen: Bundesstraße 518 ab sofort gesperrt

Auf der Fricktalsstraße/B 518 in Bad Säckingen wird die nächsten Wochen gebaut

Bis Ende Juli ist die Bundesstraße: B 518 zwischen dem Kreisverkehr am Zoll und der Zufahrt zur B 34 dicht. Grund sind mehrere Straßenbauvorhaben, die in den nächsten Monaten umgesetzt werden. Zum einen wird die Zufahrtsstraße vom Brennet-Areal zur Bundesstraße eingerichtet. Diese Maßnahme ist laut Regierungspräsidium in gut zwei Wochen abgeschlossen. Im Anschluss daran wird entlang der B 518 ein neuer Fahrradweg angelegt. Auch der Straßenbelag wird in diesem Zuge abgefräßt und erneuert. Die Bundesstraße ist voraussichtlich bis zum 21. Juli gesperrt. Eine Woche danach beginnt die Sanierung der B34 zwischen Eggbergkreuzung und Murg-Rothaus. Bild: Markus Baier