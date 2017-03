Wallbach Bad Säckingen: Brandstiftung am Gashäuschen?

Im Bad Säckinger Ortsteil Wallbach wurde heute Abend an einer Gasübergabestelle der örtlichen Stadtwerke ein Brand gelegt. Er wurde glücklicherweise schnell entdeckt.

In Wallbach in der Nähe der Firma Alunova wurde heute Abend an einer Gasübergabestelle der Stadtwerke ein Brand gelegt. Zum Glück entdeckten ein Anwohner und ein Lkw-Fahrer das Feuer und löschten es mit einem Handfeuerlöscher. Deshalb blieb der Brand klein und es entstand höchstwahrscheinlich nur geringer Schaden. Die Feuerwehr rückte nach ihrer Alarmierung um etwa Viertel nach acht heute Abend aus.



Wie Stadtkommandant Tobias Förster mitteilte, sicherte die Feuerwehr die Brandstelle und tastete das kleine Häuschen der Gasübergabestelle mit der Wärmebildkamera ab, um einen etwaigen, nicht sichtbaren Übergriff der Flammen auf das Innere ausschließen zu können. Die Brandspuren an der Tür der Gasübergabestelle sowie an Außeninstallationen sahen für jeden Beobachter sichtbar nach Brandstiftung aus. Die Polizei übernahm die Ermittlungen. In dem Gashäuschen wird das Gas vom öffentlichen Netz an die Firma Alunova übergeben. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Bereits zwei Stunden zuvor hatte die Brandmeldeanlage der Alunova die Feuerwehrleute auf Trab gehalten. Da war es allerdings noch falscher Alarm.