Bad Säckingen: Bessere Fortbildung im Beruf

Die DHV Bad Säckingen bietet umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten an. Hier gibt es nähere Einzelheiten

Ein umfangreiches Fortbildungsangebot für kaufmännische Angestellte bietet die Kaufmännische Berufsbildungsstätte des DHV am Hochrhein an. Die von der DHV-Bildungsstätte angebotenen Fortbildungslehrgänge enden jeweils mit einer staatlich anerkannten Prüfung und finden jeweils berufsbegleitend (abends oder am Wochenende) statt. Zu den Aufstiegslehrgängen, die in aller Regel zwei Jahre dauern, gehören unter anderem die Fortbildung zum Buchhalter, zum Industrie- bzw. Wirtschaftsfachwirt, zum Fachwirt in Gesundheits- und Sozialwesen, zum Personalfachkaufmann oder zum Logistikmeister.

Als Zugangsvoraussetzung ist jeweils eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine entsprechende einschlägige Berufspraxis erforderlich. Für alle angebotenen Fortbildungsmaßnahmen gibt es eine finanzielle Unterstützung nach dem Aufstiegfortbildungsförderungsgesetz.

Kursbeginn wird nach Ostern sein. Bereits am Mittwoch, 22. Februar, finden Informationsveranstaltungen statt, bei denen sich die Interessenten über Zugangsvoraussetzungen, Kursinhalte, Prüfungsbedingungen, Kosten und Förderung informieren können. Die Info-Veranstaltungen sind zeitlich gestaffelt: 18.30 Uhr für Fachwirte und um 19.30 Uhr für Buchhalter. Alle Info-Veranstaltungen finden in der DHV-Bildungsstätte Bad Säckingen, Mumpferfährstr. 68 statt. Ausführliches Infomaterial kann bei der DHV-Geschäftsstelle in 79539 Lörrach (Telefon 07621/9391-11) angefordert oder im Internet unter www.kabi-dhv.de abgerufen werden.