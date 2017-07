Bad Säckingen Bad Säckingen: Bald Shisha-Bar im ehemaligen Schlecker-Markt?

Für die Räumlichkeiten in der Rheinbrückstraße liegt eine Bauantrag für zwei Gaststätten vor.

Für den ehemaligen Schlecker-Laden in der Rheinbrückstraße liegt erneut ein Bauantrag zur Umnutzung in gastronomische Betriebe vor. Rainer Koller vom Baurechtsamt Bad Säckingen nahm diese Woche im Gemeinderat dazu Stellung. Ein Bauherr wolle das ehemalige Schlecker-Ladengeschäft für zwei Gaststätten nutzen, teilte er mit. Bei einer dieser Gaststätten handle es sich um eine Shisha-Bar, so Koller. Das Amt sei derzeit in der baurechtlichen Prüfung. Es gehe laut Koller in diesem Zusammenhang um Brandschutzfragen, um Lüftung sowie um Immissionen, also auch um das Lärmproblem. CDU-Stadtrat Clemens Pfeiffer bat die Stadtverwaltung zu prüfen, ob „die Gaststättisierung der Innenstadt“ nicht gestoppt werden könne. Er räumte ein, dass es eigenartig klinge, wenn er als Betreiber von Cafés in der Innenstadt diesen Vorstoß mache. Gleichwohl gehe es ihm nicht um das Fernhalten von Konkurrenz. Vielmehr habe er Zweifel daran, dass ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wohnungen und Gastronomie nicht mehr gegeben sei. Rechtsamtsleiterin Muriel Schwerdtner sieht für solche Eingriffe nur einen ganz engen Rahmen. Bereits 2013 gab es einen Interessenten, der im Laden eine Erlebnisgastronomie einrichten wollte. Die enormen Kosten für Umbau sowie Lärmschutz schreckten den Investor ab, weshalb er seine Pläne wieder einstampfte. Der 340 Quadratmeter große Geschäftsteil des Hauses wurde von der Drogeriekette Schlecker bis zur Pleite Ende März 2012 als Filiale genutzt.