Bad Säckingen Bad Säckingen: Anschluss zum Brennet-Areal nimmt Formen an

Bauarbeiten in der Fricktalstraße/Bundesstraße 518 schaffen neue Abzweigung und einen Radweg

Eine Abzweigung entsteht: Neben dem Sanitätshaus Schneider und dem Caritas Gebäude wird in Bad Säckingen momentan an einer Verbindung zwischen Brennet-Areal und Fricktalstraße/Bundesstraße 518 gebaut. Am rechten Bildrand ist der neue Zugang bereits deutlich zu erkennen. Der Bau dieser Verbindungsstraße ist aber nicht die einzige Änderung, die die Errichtung der neuen Einkaufsmärkte auf dem Brennet-Areal mit sich bringt. Neben einer Sanierung der Fricktalstraße hat sich das Regierungspräsidium auch für den Bau eines Fahrradwegs entschieden. Unser Bild zeigt die Bagger bei der Errichtung dieses neuen Radwegs am linken Straßenrand. Bis die Bauarbeiten um und auf dem Areal beendet sind, müssen Fußgänger, Fahrrad- und Autofahrer in der Trompeterstadt allerdings noch eine ganze Weile mit spürbaren Einschränkungen leben. So hat die Sperrung der Fricktalstraße in den vergangenen Wochen bereits für erhebliche Rückstaus gesorgt. Am anstrengendsten sind die Arbeiten im Moment aber für die Bauarbeiter. Bei Temperaturen um die 30 Grad versuchten sie sich in den vergangenen Tagen mit Sonnenbrillen und zu Kopftüchern umfunktionierten T-Shirts vor den Sonnenstrahlen zu schützen. Bild: Daniel Schottmüller