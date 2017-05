Bad Säckingen Bad Säckingen: Alt-Vorstand Günter Jöckel schmeißt bei Pro Bad Säckingen hin

Früherer Vorsitzender des Gewerbevereins tritt aus dem Stadtmarketingverein aus und gibt die Ehrenmitgliedschaft zurück. Grund ist Unzufriedenheit mit der Linie des Vereins und dem Vorstand

Günter Jöckel hat den Stadtmarketingverein Pro Bad Säckingen aus Protest verlassen. Der langjährige Vorsitzende des früheren Gewerbevereins Bad Säckingen und Ehrenmitglied des Nachfolgevereins Pro Bad Säckingen ist mit der Linie des Stadtmarketingvereins und der Vorstandschaft nicht mehr einverstanden. Er hat seine Mitgliedschaft gekündigt und die Ehrenmitgliedschaft zurückgegeben. Auf Nachfrage unserer Zeitung nennt Jöckel mehrere Gründe: Der Hauptgrund sei die Haltung des Vereins in der Frage des Brennet-Areals. Hinzugekommen sei die Wahl Jürgen Albiez‘ zum Vorsitzenden, die er für falsch hält. Ebenso hat er aktuell für den Vorstoß um ein neues Logo nur Kopfschütteln übrig.

Bei der Haltung zum Brennet-Areal habe der Verein den bisherigen Weg verlassen, solche Ansiedlungen auf der grünen Wiese zu verhindern. Das sei seit Jahrzehnten Philosophie der Vertretungen von Handel und Gewerbe gewesen, so Jöckel. Er kritisierte noch einmal deutlich die Pressekonferenz im Vorfeld der Entscheidung im Gemeinderat letztes Jahr. Durch die zeitliche Nähe sei das Gremium in Richtung Pro-Brennet-Areal beeinflusst worden. Außerdem sei die Presseerklärung eine „einsame Entscheidung des Vorstandes“ gewesen, so Jöckel.

Kritik übte er auch an der Person des Vorsitzenden. Es ist kein Geheimnis, dass Jöckel die Wahl Albiez‘ von Anfang an abgelehnt hat. Für die Vorstandsarbeit im Stadtmarketingverein hält Jöckel ihn für zu unerfahren. „Er hat zu wenig Kenntnis von der Infrastruktur des Vereins.“ Es wäre sinnvoller gewesen, Albiez vielleicht vorher zwei, drei Jahre als Beisitzer in den Vorstand einzuführen, so Jöckel. Jürgen Albiez sagte auf unsere Nachfrage, er bedaure, dass Günter Jöckel dem Verein den Rücken kehre. Angesichts der Vorwürfe entgegnete Albiez, er stehe nach wie vor zum Brennet-Areal. Er könne Probleme für die Innenstadt so nicht sehen wie Günter Jöckel. Zudem sei mit dem Projektbetreiber Schmidts Märkte ein in der Region bekannter und sehr sozialer Arbeitgeber gefunden, der zusätzlich 100 Arbeitsplätze schaffe. Zum Vorwurf, die Pressekonferenz vor der Gemeinderatsentscheidung abgehalten zu haben, sagte Albiez: „Es ist ja wenig sinnvoll, dass ich meine Meinung hinterher sage.“ Das Thema sei zu jenem Zeitpunkt in aller Munde gewesen. Der Vorstand sei häufig darauf angesprochen worden, welche Linie der Verein in dieser Frage verfolge. Es sei deshalb auch nötig gewesen, sich zu positionieren. Zudem sagte Albiez, „es ist schade, dass Günter Jöckel mit dem Vorstand nie den Dialog gesucht hat.“ Stattdessen „hat er immer wieder aus allen Rohren gegen meine Person geschossen“.

war von 1991 bis 2010 Vorsitzender des Gewerbevereins Bad Säckingen und hatte gemeinsam mit dem früheren Vorsitzenden des Förderungs- und Werberinges Bad Säckingen, Heinz Loritz, die Fusion der beiden Vereine vorbereitet, die der damalige Tourismusdirektor Bernhard Mosandel dann 2010 in die Tat umsetzte.