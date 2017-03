Bad Säckingen BUND gehen Aufgaben nicht aus

Die Ortsgruppe will die Flut von Coffee-to-go-Bechern eindämmen und kritisiert die Entscheidung der Schweizer Atomaufsichtsbehörde Ensi, das Kernkraftwerk Leibstadt – trotz Korrosionen an den Brennelementen – wieder ans Netz nehmen zu können.

Die Bad Säckinger Ortsgruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) feiert dieses Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. In dieser Zeit hat sie viel erreicht und zu einem Bewusstseinswandel in der Öffentlichkeit beigetragen, aber die Aufgaben gehen ihr nicht aus. „Man braucht Beharrlichkeit“, meinte der Vorsitzende Franz Stortz in der Mitgliederversammlung am Mittwochabend.

Es war vor allem die Katastrophe von Tschernobyl, die ein Umdenken bewirkte. Im Frühjahr 1987 gründeten Bernhard Biendl, Bernhard Ebner, Franz Kläsle, Karin Lau und Lüder Rosenhagen die Ortsgruppe, die sich seither unter anderem für eine gesunde Luft, Müllvermeidung, erneuerbare Energien und den Erhalt der Landschaft einsetzt.

Trotz vieler Erfolge wies der Vorsitzende auch auf die Schattenseiten hin: In manchen Ländern wie Frankreich halte man an der Atomtechnologie fest, und hierzulande sei der Kohlendioxid-Ausstoß nicht gesunken. In Bad Säckingen gebe es regelmäßig Staus, und es werde wenig gegengesteuert. „Ein enormer Vorteil wäre es, einen Werkbus für die großen Industrieansiedlungen einzurichten“, sagte Franz Stortz.

Die Ortsgruppe zählt derzeit 97 Mitglieder und 135 Förderer und veranstaltet alle zwei Monate am ersten Donnerstag eine für alle Bürger offene Sitzung im Haus Fischerzunft. Sie hat auch Beziehungen zu dem Natur- und Verschönerungsverein aus Stein (Schweiz) angeknüpft.

Der BUND versucht derzeit, die Flut von Einwegbechern im Gefolge der „Coffee-to-go“-Mode einzudämmen. Man sei im Gespräch mit den Cafés und werbe dafür, dass Kunden ihre Mehrwegbecher mitbrächten, sagte der Beisitzer Bernhard Biendl. Die Ortsgruppe achtet weiterhin darauf, dass die Grünordnung im Baugebiet Rhein-Au eingehalten wird. Sie beteiligte sich auch an einer Demonstration gegen Beznau, das älteste noch in Betrieb befindliche Atomkraftwerk der Welt, verfasste Stellungnahmen zum Brennetareal und der Golfwelterweiterung und organisierte einen Ausflug zu „Regionalwert“, das sich dem ökologischem Landbau verschrieben hat.

Die Gemeinde- und Kreisrätin Ruth Cremer-Ricken meinte, der BUND habe sich beim Planfeststellungsverfahren zum Atdorf-Projekt gut geschlagen, und die Ausgaben für einen Anwalt und Geologen hätten sich gelohnt. Das Pumpspeicherwerk „blockiert jede Entwicklung der Kommune, zerstört das Haselbachtal und gefährdet möglicherweise die Thermalquellen“, so Franz Stortz.

Der BUND bedauert, dass das Atomkraftwerk Leibstadt wieder ans Netz gegangen ist. Es seien Korrosionserscheinungen festgestellt worden, so Lüder Rosenhagen, aber die Ensi habe – ohne Erklärung – entschieden, dass die Angelegenheit ungefährlich sei. Leider gebe es kein offizielles Protokoll von der Sitzung.

Die BUND-Ortsgruppe Bad Säckingen wurde Anfang 1987 gegründet und hat derzeit 97 Aktiv- und 135 Fördermitglieder. Seit 2003 ist Franz Stortz der Vorsitzende, Kontakt per E-Mail (franzstortz@gmx.de).