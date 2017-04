Bad Säckingen B 34-Sanierung bereitet Sorgen

Geschäftsleute befürchten erhebliche Einbußen durch die Baustelle in den Sommerferien.

Die zahlreichen Bauvorhaben, die in diesem Jahr in der Stadt über die Bühne gehen sollen, sorgen bei Händlern und Gewerbetreibenden für erhebliche Skepsis. Das gilt insbesondere für die für die Sommerferien geplante Sanierung der B 34. Zwar sei diese wie alle angekündigten Vorhaben "notwendig und sinnvoll", attestiert Jürgen Albiez, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins Bad Säckingen. Gleichwohl berge die Häufung von Großbaustellen in diesem Jahr eine gewisse Gefahr. Kritik seitens Betroffener wird besonders an der Informationspolitik der Bauherren Stadtwerke und Regierungspräsidium geäußert.

"Die Menschen sind heute einfach viel mobiler als noch vor 20 Jahren. Schon kleinste Irritationen können dazu führen, dass sie sich zum Einkaufen anderswo hin orientieren", sagt Jürgen Albiez. Die Rückgewinnung gestalte sich dann äußerst schwierig. In diesem Sinne sei die B34-Sanierung, die zwischen 31. Juli und Mitte September laufen soll, wohl die größte Herausforderung der vergangenen Jahre für Bad Säckingens Geschäftsleute: "Das wird die Geschäftsleute direkt entlang der Straße massiv betreffen, aber auch die Leute in der Innenstadt", so Albiez. Komme dann auch noch die Sanierung des Lohgerbe-Parkhauses obendrauf, seien die Folgen auch für die Innenstadthändler unabsehbar: "Wir haben schlicht keine Erfahrungswerte für den Wegfall des Parkhauses", räumt Albiez ein. Klar sei jedoch: Genügend Parkflächen, um die Parkhaus-Schließung völlig zu kompensieren, gebe es nicht. Die Polizei warnt zudem vor einer Zunahme des Parksuchverkehrs in der Innenstadt, verbunden mit einer Erhöhung des Unfallrisikos.

"Die Stimmung bei den Mitgliedern von Pro Bad Säckingen ist jedenfalls schlecht und die Verunsicherung groß", attestiert Albiez. Dies liege vor allem daran, dass sich viele Geschäftsleute schlecht informiert fühlen, was die angekündigten Baustellen anbelangt. Noch immer ist offen, ob die Parkhaussanierung überhaupt noch dieses Jahr in Angriff genommen wird. Und im Hinblick auf die B 34 gebe es nach Ansicht der Betroffenen viel zu wenige Informationen, insbesondere zu möglichen Vollsperrungen oder sonstigen Einschränkungen. In welchem Zeitraum Bad Säckingens Hauptverkehrsader komplett gesperrt werden könnte, diese Frage, dürfte auch für die Menschen im Umland von Interesse sein, schließlich muss der Verkehr aller Voraussicht nach im Falle von Vollsperrungen über die Dörfer umgeleitet werden.

Unklar sei übrigens auch, ob die ursprünglich anvisierten Fristen eingehalten werden könnten, immerhin sei damals noch nicht klar gewesen, dass die Stadtwerke im Zuge der Bundesstraßensanierung auch noch auf einer Länge von 1,7 Kilometern Wasserrohre austauschen würden, so Jürgen Albiez. Aus Sicht von Pro Bad Säckingen ist jedenfalls klar: Wolle man das Gewerbe in Bad Säckingen nicht nachhaltig schädigen, ist eine Umsetzung der Arbeiten nur im Schichtbetrieb denkbar.

Wie Markus Adler, Pressesprecher des Regierungspräsidiums Freiburg, auf Nachfrage mitteilt, habe die Behörde zwar großes Verständnis für die Bedürfnisse der Geschäftsleute und Autofahrer, die möglicherweise Umwege oder Wartezeiten an Ampeln in Kauf nehmen müssten. Allerdings ließen sich Sperrungen oder anderweitige Beeinträchtigungen nicht vermeiden, auch wenn im Vorfeld durch Absprachen versucht werde, diese so gering wie möglich zu halten: "Wir versuchen immer, den Zeitpunkt für Baumaßnahmen so zu wählen, dass die Auswirkungen so gering wie möglich sind." Allerdings sei auch das Regierungspräsidium von den ausführenden Firmen abhängig, von Witterungen und anderen Faktoren. "Wir können schlicht nicht alle Härten abfangen", bedauert Adler. Auch die Bauarbeiten pauschal auf nachts zu verlegen, sei kein gangbarer Weg – nicht zuletzt deshalb, weil die Kosten "doppelt bis dreimal so hoch wären."

Das sagen Betroffene zur B 34-Sanierung

Mahmut Kuelah (Premio Reifen-und Autoservice): „Wenn es auf der B 34 anderthalb Monate lang zu Verkehrsbehinderungen kommt, ist das eine Katastrophe, nicht nur für meine Firma sondern für ganz Bad Säckingen.“ Er rechne mit erheblichen Umsatzeinbußen im Vergleich zu anderen Jahren, denn gerade zur Urlaubszeit kämen viele Kunden, um ihre Fahrzeuge vor längeren Reisen kontrollieren zu lassen. „Ich hoffe, dass wenigstens die Vollsperrungen nachts oder an den Wochenenden sind.“ Ansonsten sei ein „beispielloses Chaos“ zu erwarten. Detailinformationen zum Ablauf lägen ihm noch nicht vor, sagt Kuelah. Insofern „wissen wir noch nicht, woran wir sind und können auch noch nicht genau planen.“