Bad Säckingen Autos müssen draußen bleiben: Keine Zufahrt zum Spitalplatz

Die Fußgängerzone in der Innenstadt von Bad Säckingen wird um den Spitalplatz und die Amaliengasse erweitert. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Es ist eine Konsequenz aus dem schweren Unfall im Mai, bei dem zwei Menschen starben und 27 verletzt wurden. Der Prozess gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher startet wohl im Frühjahr

Bad Säckingen – Der Spitalplatz und die daran anschließende Amaliengasse werden Bestandteil der Bad Säckinger Fußgängerzone. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat in jüngster Sitzung einstimmig. Demnach ist der bislang verkehrsberuhigte Platz in Zukunft für den motorisierten Verkehr weitestgehend gesperrt. Wer trotzdem mit einem Auto dorthin fahren möchte, braucht eine Ausnahmegenehmigung. Diese werden allerdings "restriktiv und nach Vorweise etlicher Nachweise" erteilt, wie Rechts- und Ordnungsamtsleiterin Muriel Schwerdtner erklärte. Die nun vollzogene Teileinziehung des Geländes ist nicht zuletzt eine Folge des tragischen Unfalls von vergangenem Frühjahr, bei dem zwei Menschen getötet und mehr als zwei Dutzend verletzt wurden. Wie das Amtsgericht Bad Säckingen auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte, soll der Prozess gegen den damals 84-jährigen Autofahrer wohl im Lauf des Frühjahrs eröffnet werden.

Wie Schwerdtner darstellte, sei die neue Regelung ein "großer Fortschritt" im Vergleich zur jetzigen Situation. Der Spitalplatz sei zwar bereits verkehrsberuhigte Zone gewesen. Es seien allerdings häufig Missbräuche festgestellt worden – meist wegen Bequemlichkeit von Autofahrern. "Trotz intensivierter Kontrollen haben wir dieses Problem nicht in den Griff bekommen", so Schwerdtner. Aus Sicht der Verwaltung sei klar, dass es für Autofahrer zumutbar sei, "ihr Fahrzeug ordnungsgemäß zu parken und die Geschäfte und die Bank fußläufig aufzusuchen, so wie in der übrigen Fußgängerzone auch".

Großer Knackpunkt sei die geplante Einschränkung des Lieferverkehrs gewesen. Hier habe vor allem das Modehaus May Alarm geschlagen, dessen Belieferung ausschließlich über den Spitalplatz erfolgt. Hier habe es jetzt eine erfreuliche Entwicklung gegeben: "Das Unternehmen nimmt derzeit logistische Umstrukturierungsmaßnahmen vor", so Schwerdtner. Dies ermögliche es, den Lieferverkehr ab Juni auf die Zeit von 6 bis 11 Uhr zu begrenzen. Bis dahin darf Lieferverkehr bis 13 Uhr über den Spitalplatz rollen. Im Übrigen brächten Zufahrtsverbote auch für Anwohner und Geschäftsleute "keine unzumutbaren Beeinträchtigungen" mit sich, wie Muriel Schwerdtner darstellte. Schon im Nachgang zu dem schweren Unfall vergangenen Mai habe die Straßenverkehrsbehörde entsprechende Maßnahmen umgesetzt, um die Zufahrt auf den Spitalplatz zu verringern.

Seitens des Gemeinderats gab es keinen Diskussionsbedarf. Frank van Veen (SPD) wertete die neue Regelung als guten Schritt, "aber sie wird sich wohl nur durch strikte Kontrollen umsetzen lassen." Der verheerende Unfall vom Mai sei der äußere Anlass zu diesem Vorgehen gewesen, so van Veen weiter. Dass der Vorfall hätte verhindert werden können, wenn die nun getroffene Teileinziehung bereits früher vorgenommen worden wäre, bezweifelte er aber. Auch die Verwaltung geht davon aus, dass der Unfall "auch andernorts in der Fußgängerzone hätte ereignen können."

Verhandlung gegen Unfallfahrer

Gleichwohl wird sich der damals 84-jährige mutmaßliche Unfallverursacher im Lauf dieses Jahres vor dem Amtsgericht verantworten müssen. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet auf fahrlässige Tötung in zwei und fahrlässige Körperverletzung in 27 Fällen. Wie Amtsgerichtsdirektorin Margarete Basler im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte, werde der Termin für den Prozess in den kommenden Wochen festgelegt, wenn die Gesuche auf Akteneinsicht abgearbeitet seien. Die Verhandlung werde voraussichtlich gegen Ende des Frühjahrs beginnen.

Die Rechtslage

Eine Teileinziehung, wie im vorliegenden Fall, beinhaltet eine Einschränkung auf bestimmte Benutzungsarten, -kreise oder eine zeitliche Einschränkung. Eingezogen werden kann eine Straße laut Straßengesetz wenn sie für den Verkehr entbehrlich ist. Das ist nach Ansicht der Stadt der Fall. Zudem überwiegen Gründe des Allgemeinwohls – etwa der Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer. Die Zufahrt ist nur für Taxis, Lieferverkehr (zunächst bis 13 Uhr, ab Juni bis 11 Uhr) und berechtigte Nutzer privater Parkplätze mit entsprechener Ausnahmegenehmigung erlaubt. Die detaillierte Begründung und Interessensabwägung kann vom 6. Februar bis 6. März im Rathaus eingesehen werden.