Bad Säckingen Autokratzer in Bad Säckingen inflagranti erwischt

Autokratzer in Bad Säckingen inflagranti erwischt

Beim Zerkratzen einer Motorhaube ist ein 61-jähriger Mann beobachtet und fotografiert worden...

Bad Säckingen – Am Donnerstagnachmittag konnte eine Zeugin beobachten, wie ein Mann mit einem Schlüssel in der Waldshuter Straße die Motorhaube eines geparkten Pkws zerkratzte. Die Frau machte ein Foto von dem Täter, der von den Beamten des Polizeireviers als ein in Bad Säckingen wohnender 61 Jahre alter Mann identifiziert werden konnte. Der Mann war schon mehrfach durch derartige Sachbeschädigungen aufgefallen.