Bad Säckingen Autofahrer müssen sich durch lange Staus beim Zoll quälen

Bauarbeiten am Kreisverkehr bei Bad Säckinger Zoll sorgen am Dienstag Mittwoch für ein Verkehrschaos.

Aufgrund der Straßensanierungsarbeiten am Kreisverkehr beim Bad Säckinger Zoll kam es am Dienstag und Mittwoch jeweils zu den Stoßzeiten im Berufsverkehr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, die sich auf das ganze Stadtgebiet und das Umland auswirkten. Autofahrer berichten von kilometerlangen Staus uns stundenlangen Wartezeiten. Die Sanierung des Kreisverkehrs war vom Regierungspräsidium kurzfristig anberaumt worden. Die Arbeiten sollen laut Planung am Donnerstag abgeschlossen werden. Der Kreisverkehr wird demnach am Abend wieder für den Verkehr freigegeben.