Bad Säckingen Auto fährt Fußgänger an

In der Bergseestraße fuhr am Montag ein Auto entgegengesetzt der Fahrtrichtung durch die Einbahnstraße.

In der Bergseestraße fuhr am Montag gegen 12 Uhr ein Autofahrer in entgegengesetzter Fahrtrichtung durch die Einbahnstraße. Laut Polizeiangaben versuchte ein 55 Jahre alter Fußgänger, den Fahrer auf seinen Irrtum aufmerksam zu machen. Beim Überqueren der Straße fuhr das Auto auf den Fußgänger zu und streifte ihn. Der Fahrer hielt anschließend mehrfach an, um den Fußgänger zu beschimpfen. Danach setzte er seine Fahrt fort. Der Fußgänger und ein Zeuge konnten das ausländische Nummernschild ablesen. Die Polizei leitete umgehend Ermittlungen ein