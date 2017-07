Bad Säckingen Auto erfast Kind beim Spielen

In Bad Säckingen läuft ein Zehnjähriger beim Versteckspiel vor einen Wagen.

Das Versteckspiel von zwei Kindern führte am Montagnachmittag in der "Schneckenhalde" zu einem Unfall, bei dem ein 10-jähriger Junge verletzt wurde. Gegen 14.45 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann mit seinem Renault Kangoo die "Schneckenhalde" in westlicher Richtung. Plötzlich rannte der Bub unvermittelt und ohne auf den Verkehr zu achten zwischen dort geparkten Fahrzeugen hindurch auf die Fahrbahn. Der Fahrer versuchte noch zu bremsen und auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Kind wurde zum Glück nicht allzu schwer verletzt. Es wurde vom Rettungsdienst versorgt und in Begleitung seiner Eltern in die Kinderklinik gebracht. Nach den bisherigen Erkenntnissen kann dem Autofahrer kein Vorwurf gemacht werden.