Bad Säckingen Auto auf Kaufland-Parkplatz angefahren

Polizei sucht Zeugen zu Fahrerflucht am Donnerstag in Bad Säckingen.

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Donnerstagmorgen in Bad Säckingen zwischen 9 und 10 Uhr auf dem Kaufland-Parkplatz in der Schaffhauser Straße vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Audi. Der Unfallverursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall bemerkt haben könnten, und bittet um Hinweise an das Polizeirevier Bad Säckingen unter Telefon 07761/934-0.