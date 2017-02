Bad Säckingen Ausstellung in Riehen/CH: VHS bietet Fahrt zur Monet-Ausstellung in der Fondation Beyeler

Ausstellung in Riehen/CH: VHS bietet Fahrt zur Monet-Ausstellung in der Fondation Beyeler

Volkshochschule Bad Säckingen bietet eine Fahrt zur Monet-Ausstellung in der Fondation Beyeler nach Riehen. Mit dabei ist die Kunsthistorikerin Christine Stanzel.

Bad Säckingen – Eintauchen in den Impressionismus: Die Volkshochschule Bad Säckingen bietet am Samstag, 4. März, eine Fahrt zur Fondation Beyeler nach Riehen/CH zur Ausstellung "Claude Monet: Licht, Schatten und Reflexion. – Das magische Kunstereignis 2017".

Anlässlich ihres 20. Geburtstages präsentiert die Fondation Beyeler mit Claude Monet einen der bedeutendsten Impressionisten. Die Ausstellung ist ein Fest des Lichts und der Farben. Sie beleuchtet die künstlerische Entwicklung des französischen Malers von der Zeit des Impressionismus bis zum berühmten Spätwerk. Gezeigt werden Monets Blumenwiesen, Seerosen, Kathedralen, Heuhaufen, Brücken im Nebel, Landschaften am Mittelmeer, wilde Atlantikküsten und die Flußläufe der Seine. Claude Monet gilt als einer der großen Pioniere, die mit ihrer neuen Art des Sehens den Schlüssel zur modernen Malerei gefunden haben. Die Ausstellung vereint – ausgehend von den Bilder aus dem Bestand der Fondation – 60 Meisterwerke aus privaten Sammlungen und renommierten Museen wie dem Musée d’Orsay in Paris, dem Metropolitan Museum in New York, dem Art Institute in Chicago und dem japanischen Pola Museum of Art.

Die Fahrt wird geleitet von der Kunsthistorikerin Christine Stanzel, durch die Ausstellung führt eine Mitarbeiterin der Fondation. Abfahrt ist um 12.45 Uhr ab Bahnhof Wehr, 13 Uhr ab Busbahnhof Bad Säckingen, Rückkehr gegen 17.30 Uhr. Informationen und schriftliche Anmeldungen bei der VHS Bad Säckingen, Telefon 07761/21 01 oder im Internet (www.vhs-bad-saeckingen.de).