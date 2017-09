Bad Säckingen Ausstellung: Edith Obersteiner präsentiert Aquarelle im Seniorenzentrum St. Franziskus

Die Künstlerin Edith Obersteiner zeigt bis 26. November ihre Aquarelle im Seniorenzentrum St. Franziskus in Bad Säckingen. Bei ihrem Werken nimmt die Künstlerin vor allem Landschaften und Gebäude in den Blick.

Bad Säckingen (cbn) Unter dem Titel „Landschaften in Licht und Farbe“ eröffnete Edith Obersteiner ihre farbenprächtige Ausstellung im Seniorenzentrum St. Franziskus in Bad Säckingen. „Die circa 37 Aquarelle zeigen die unterschiedlichsten Orte, an denen ich bereits gewesen bin“, sagte die Künstlerin. Karl-Heinz Huber, Geschäftsführer des Seniorenzentrums, sagte bei der Begrüßung der Gäste: „Die Bilder sind froh und hell. Ich bin mir sicher, dass die Besucher bereichert werden.“ Herausragend fand Karl-Heinz Huber auch „die neuen Blicke mit den verschiedenen Perspektiven der Bilder“. So sieht man beispielsweise ein Aquarell von Colmar oder dem Basler Münster von einer völlig anderen Seite.

Edith Obersteiner besuchte 2003 die Malschule von Hans-Elke Röschmann, einem bekannten Kunstmaler. In Bad Säckingen nahm sie an Malkursen in der Villa Berberich teil. Ihre Bilder sind naturalistisch und meist in lasierender Technik gemalt. Durch die verschiedenen Farbschichten gewinnen die Bilder an Tiefe und die Farben an Leuchtkraft.

Laut Organisatorin Christel Deboben ist dies seit 2011 die 13. Ausstellung im Haus. „Uns ist wichtig, dass wir unterschiedliche Sammlungen zur Schau stellen können und so Abwechslung in unser Programm bekommen“, sagte Deboben. Die Künstlerin hat selbst Altenpflegerin gelernt, durch Besuche einer Angehörigen im Seniorenzentrum und durch den Kontakt mit Christel Deboben, die ebenfalls künstlerisch aktiv ist, kam die Ausstellung zustande.

Das musikalische Rahmenprogramm übernahm die Jugendmusikschule Bad Säckingen. Gitarrist Joachim Malina bekam viel Applaus für seine Fingerfertigkeit. Bei dem Stück „Spanische Romanze" erwähnte eine Besucherin: „Er spielt mit so viel Gefühl, dass man sich vorstellen kann, in Spanien zu sein.“ Eine weitere Besucherin der Vernissage sagte: „Die Bilder sind selbsterklärend und strotzen nur von Lebensfreude“. Inge Steulmann bemerkte: „Die Künstlerin könnte für ihre Bilder mehr verlangen, bei dieser immensen Arbeit, die bei jedem Bild dahinter steckt.“ Dazu sagte Edith Obersteiner: „Ich möchte bescheiden sein und brauche Platz für neue Ideen.“ Ihr nächstes Projekt zieht Edith Obersteiner nach Australien: "Ich habe eine Stelle als Granny Au-pair und freue mich auf viele Eindrücke.“

ist bis 26. November im Seniorenzentrum St. Franziskus in Bad Säckingen, Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr zu sehen. Wer sich für ein Bild interessiert, kann sich an Heide Biehler, Telefon 07761/553 60 66, wenden.