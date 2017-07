Bad Säckingen Auseinandersetzung im Zug mit Schwarzfahrern

Zwei Fahrgäste wurden leicht verletzt. Ob die Täter gefasst wurden, ist noch nicht bekannt.

In einem Zug wurden laut Polizei am Montagabend gegen 18.15 Uhr drei Personen ohne Fahrkarte festgestellt, woraufhin es zu einer Auseinandersetzung mit leichten Verletzungen zur Folge kam. Der Aufforderung des Lokführers, den Zug zu verlassen, folgten die Schwarzfahrer zunächst nicht. Es kam schließlich zu einer Auseinandersetzung zwischen ihnen und anderen Fahrgästen, die das Verhalten des Trios nicht tolerierten. Zwei Fahrgäste zogen sich dadurch leichte Verletzungen zu. Die Schwarzfahrer flohen daraufhin in die Innenstadt. Bei der Fahndung nach den Flüchtigen traf die Polizei auf eine Gruppe, die den Beschreibungen der Zeugen entsprach. Die Behörden stellen nun weitere Ermittlungen an.