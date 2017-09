Bad Säckingen Aufmerksamer Zeuge beobachtet Unfallflucht

1000 Euro Sachschaden am Donnerstag vor dem Bahnhof Bad Säckingen.

Dank der Aufmerksamkeit eines Zeugen steht eine Unfallflucht in Bad Säckingen vor der Aufklärung. Der Zeuge beobachtete am Donnerstagmorgen ein weißes Auto, das beim Bahnhofsplatz ausparkte und dabei mit einem geparkten Auto kollidierte. An diesem entstand etwa 1000 Euro Blechschaden. Die Unfallverursacherin fuhr sofort nach der Karambolage davon. Der Zeuge handelte vorbildlich: er notierte sich die Kennzeichen der beteiligten Autos und schaltete die Polizei ein. Die nahm umgehend Ermittlungen wegen Unfallflucht auf.