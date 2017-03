Bad Säckingen Aufklärung für das Rätselraten um das Asag-Autohaus in Bad Säckingen

Die Asag-Niederlassung in Bad Säckingen ist seit 1. März verwaist. Der Grund ist eine Fusion mit der Zweigstelle in Rheinfelden.

Das Autohaus Asag am Buchrain in Bad Säckingen ist seit dem 1. März geschlossen. Kunden, die ihre Fahrzeuge zum Service oder zur Reparatur bringen wollen, müssen nun zu den Niederlassungen in Rheinfelden, Lörrach oder Binzen, nach Rickenbach, Häusern oder Tiengen zu den VW- und Audi-Niederlassungen der Firma Stoll Böttner fahren. Doch was steckt genau dahinter? Bedeutet die Standortschließung gar der Anfang vom Ende des Engagements von Asag in Deutschland?

Die gute Nachricht: Mit der Schließung der Niederlassung in Bad Säckingen gingen keine Entlassungen einher. Laut Alexander Thomas, Geschäftsleiter der Asag-Niederlassung in Rheinfelden, „wurden die Betriebsstätten Bad Säckingen und Rheinfelden zusammen gelegt, die Mitarbeiter von Bad Säckingen übernommen.“ Die meisten der Mitarbeiter kämen in Rheinfelden unter, die anderen in Lörrach und Binzen. „Wir hatten viele Vakanzen im Unternehmen“, erklärt Thomas.

Dass Asag plane, die deutschen Standorte zu schließen und den Fokus auf die Schweiz zu legen, weist Thorsten Burgdorff, Geschäftsführer Asag Deutschland, im Gespräch mit unserer Zeitung zurück: „Nein, ein ganz klares, definitives Nein!“ Es sei nur geplant, Gebäude und Grundstück der bisherigen Niederlassung am Buchrain in Bad Säckingen zu verkaufen. „Es gibt Kaufinteressenten, es ist aber im Augenblick noch nicht klar, wer den Zuschlag erhält.“ Es seien „strategische und wirtschaftliche“ Gründe gewesen, die den Ausschlag gegeben hätten, den Standort Bad Säckingen aufzugeben, erläutert Thorsten Burgdorff. So hätten die vier Standorte Bad Säckingen, Rheinfelden, Binzen und Lörrach „zu dicht beieinander“ gelegen.

„Oberste Priorität haben die Mitarbeiter", ergänzt Thomas Burgdorff. An den drei verbleibenden Standorten habe es personelle Engpässe gegeben, bestätigt er. Thorsten Burgdorff zeigt sich davon überzeugt, dass nun „alles sehr gut und zur Zufriedenheit der Mitarbeiter abgewickelt werden konnte“.

Und wie geht es nun mit dem bisherigen Asag-Standort in Bad Säckingen weiter? Eine Reihe von Kandidaten werden als Interessenten für eine Übernahme gehandelt. Florian Stoll (36) und dessen Bruder Ralph (37), Inhaber des Autohauses Stoll-Böttner mit drei Standorten am Hochrhein und im Südschwarzwald, schienen die heißesten Anwärter für eine Weiterführung des Standorts zu sein. Insgesamt beschäftigen sie in den drei Niederlassungen ihres Autohauses in Rickenbach, Tiengen und Häusern 110 Mitarbeiter. Florian Stoll lehnt aber dankend ab: „Es gab Gespräche, aber wir haben die Verhandlungen schon vor langer Zeit abgebrochen, es gab keine gemeinsame Basis.“ Der Plan der Asag, für den Standort Bad Säckingen einen Nachfolger zu suchen, sei „lange bekannt“ gewesen, so Stoll im Gespräch mit unserer Zeitung.

Asag sei auf die umliegenden Händler zugekommen, erzählt er. Doch seien die Vorstellungen zu unterschiedlich gewesen: „Wir sind uns nicht einig geworden“, erklärt Florian Stoll, „die Vorzeichen haben nicht gestimmt. Es hätte finanziell keinen Sinn gemacht.“ Ohnehin habe sich das Interesse von Stoll-Böttner an dem Gelände im Buchrain in Bad Säckingen eher in Grenzen gehalten. Der Service-Umsatz des Standorts Rickenbach sei größer als der in Bad Säckingen. Durch den Weggang von Asag profitiere sein Unternehmen noch mehr, so Stoll: „Viele Bad Säckinger Kunden kommen zu uns zum Service, wir können einen extrem guten Zuwachs verzeichnen“, freut er sich. Zwar bestehe nun die Gefahr, dass ein anderer VW-Händler den Standort in der Trompeterstadt übernehme. Doch das bereitet Florian Stoll keine Sorgen, wie er sagt.