Bad Säckingen Aufdringliche Bettler mit Kindern unterwegs

Die Personen waren der Polizei bereits bekannt und bekamen einen Platzverweis. Die Behörden raten dazu, nicht auf die Bettler hereinzufallen.

Aufdringliche Bettler mit Kindern waren laut Polizei am Donnerstag in der Talstraße in Rippolingen unterwegs. Als eine Streife eintraf, sah sie eine Frau mit einem Kind vor einer geöffneten Haustüre stehen. Die Hausbewohnerin war gerade im Begriff, der Frau Geld zu geben. Es stellte sich heraus, dass die Frau mit ihrem Kind in aufdringlicher Weise um Geld bettelte und sich nicht abwimmeln ließ. Die Bettlerin wurde kontrolliert und festgestellt, dass sie in der Vergangenheit wiederholt in gleicher Weise aufgetreten war. In der Zwischenzeit kam ein Mann mit einem Kinderwagen hinzu, der zu der Frau gehörte und in der Vergangenheit ebenfalls wegen aggressiver Bettelei in Erscheinung getreten ist. Die Polizei erteilte den beiden Personen aus Osteuropa Platzverweise und rät dazu, nicht auf die Bettler hereinzufallen und sie abzuweisen.