Bad Säckingen Auf zum Vierwaldstättersee

Die vierte SÜDKURIER-Reise am Samstag, 12. August, führt mit Schiff und Seilbahn auf die Klewenalp.

Die ganze Pracht des Vierwaldstättersees können unsere Leser bei der nächsten SÜDKURIER-Reise erleben, die unsere Zeitung am Samstag, 12. August, in Zusammenarbeit mit dem Bad Säckinger Busunternehmen Zimmermann Reisen veranstaltet. Die Region um den Vierwaldstättersee gilt als die Wiege der Eidgenossenschaft und ist eine der vielfältigsten Urlaubs- und Ausflugsregionen der Schweiz. Landschaftlich dominiert die spektakuläre Bergwelt, das Klima ist durch den Schutz der Berge so mild, dass hier Zypressen, Feigen, Opuntien und Yuccapalmen gedeihen. Nicht umsonst wird die Küste als "Riviera der Schweiz" bezeichnet. Bei unsere Tagesfahrt am 12. August werden unsere Leser diese Schönheiten bei einer Schiffahrt von Luzern nach Beckenried kennenlernen und genießen können. Die nagelneue MS Diamant – die Jungfernfahrt war erst zu Beginn dieser Saison – bringt die Reisegruppe von Luzern auf die Südseite des Sees. Das Schiff setzt einen Maßstab der Binnenschifffahrt. Es ist nicht nur das erste klimaneutrale Kursschiff, mit seinen verschiedenen Attraktionen soll es auch Kreuzfahrtfeeling vermitteln.

Von Beckenried geht es schließlich mit der längsten Luftseilbahn der Zentralschweiz auf die Klewenalp. Auf einer Höhe von 1600 Meter über dem Meer haben die Teilnehmer einen traumhaften Blick auf den See und das Bergpanorama. Gleich bei der Bergstation befindet sich der Ricola Kräutergarten: kleine Tafeln informieren über die 13 Kräuter, die in jedem der berühmten Schweizer Kräuterbonbons stecken. Auf der Klewenalp erwartet Sie außerdem ein Drei-Gang-Menü mit anschließendem Kaffee.

Nach der Talfahrt mit der Seilbahn nach Beckenried geht es nachmittags in den komfortablen Zimmermann-Bussen zurück zu den Einsteigstellen am Hochrhein.

Buchung und Abo

Die SÜDKURIER-Leserreise am Samstag, 12. August, kann in den Zimmermann-Reisebüros Bad Säckingen, Rheinfelden oder Wehr gebucht werden oder unter der Telefonnummer 07761/923 70. Im Preis von 99 Euro inbegriffen sind die Busfahrt, die Schiffahrt von Luzern nach Beckenried, die Fahrt mit der Luftseilbahn auf die Kelwenalp sowie das Drei-Gang-Menü zum Mittagessen mit Wasser und anschließendem Kaffee. SÜDKURIER-Abonnenten erhalten fünf Euro Rabatt. Aboberatung erhalten Sie unter Telefon 0800/88 08 08 00.