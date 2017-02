BadSäckingen Auf der Suche nach dem besten Schluss: Django Asül begeistert im Gloria Theater

Die "Letzte Patrone" von Django Asül gab es am Samstagabend im trotz Ferienzeit und Fasnacht sehr gut besuchten Gloria Theater.

Der bayerisch-türkische Kabarettist begeisterte sein Publikum mit seinem satirischen, aber immer auch humorvollen Blick auf die Frage, wann das Aufhören am besten ist.

Als Alternativprogramm zu Skiurlaub und Fasnachtsfeier präsentierte Django Asül sein aktuelles Bühnenprogramm am Samstagabend. Als regelmäßiger Gast im Gloria Theater sind dem Bayern mit türkischen Wurzeln hier natürlich auch die lokalen Eigenheiten nicht fremd. Von seiner Wallfahrt nach Mumpf bis hin zu kleinen Seitenhieben gen Wallbach, charmant vorgetragen im niederbayrischen Dialekt, sorgte Django Asül von Anfang an für viele Lacher. Weiter geht es zu den Eigenheiten des deutschen Vereinslebens, von Stammtisch über freiwillige Feuerwehr bis hin zum Krieger- und Veteranenverein – auf der Suche nach einer bedeutungsvollen Freizeitaktivität probiert der Kabarettist alles aus.

Ganz nebenbei wirft er eine humorvollen Blick auf bekannte Stereotypen und schräge Charaktere aus seinem Heimatdorf Hengersberg. Gag folgt da auf Gag und es oftmals die bedeutungsvollen kurzen Pausen, die dabei für die meisten Lacher sorgen. Diese bleiben dann bei den teils bizarren Finanztipps von Carsten Maschmeyer und Asüls scharfen Blick auf die aktuelle europäische Politik bei vielen im Hals stecken. Dabei beweist der Niederbayer einmal mehr, warum er als Meister des satirisch-politischen Kabaretts gilt. Doch gelingt es ihm, trotz aller Satire nie zu düster zu werden.

Elegant verbindet der Kabarettist bissige Politsatire mit humorvollen Episoden aus seiner eigenen Biografie, Nachdenkliches wird immer wieder mit Witz aufgelockert. Interessante Einblicke gelingen dem Kabarettisten besonders dann, wenn er mal aus der bayrischen, mal aus der türkischen Perspektive auf Themen wie deutsche Tornados in Syrien, Elektroautos oder auch Griechenland blickt. Besonders seine ganz eigene Version der griechischen Sagengeschichten als Allegorie auf die europäische Tagespolitik begeistert das Publikum. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, so der rote Faden des Abends. Und sollte Django Asül sich nun tatsächlich wie geplant im Haus seiner Eltern zur Ruhe setzten: Mit seiner vorwitzig-klugen sechsjährigen Nichte hat der Kabarettist offenbar bereits eine würdige Gegnerin und Nachfolgerin gefunden. Statt Zugabe gibt es dann noch etwas Werbung in eigener Sache, natürlich humorvoll verpackt in Anekdoten aus seinen Pausengesprächen mit dem Publikum. Offen bleibt da nur noch die Frage, was man sich eigentlich in Mumpf ansehen könne.