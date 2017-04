Bad Säckingen/Buenos Aires Auf den Spuren von Papa Francisco: Dekan Peter Berg zu Besuch in Buenos Aires

Dekan und Münsterpfarrer Peter Berg hat im März die Heimat von Papst Franziskus besucht. Neben den Wirkungsstätten des Papstes hat sich Berg aber auch in den Armenvierteln der argentinischen Hauptstadt umgesehen. Dem SÜDKURIER schildert er seine Erfahrungen.

In diesem Beichtstuhl hatte Papst Franziskus am 21. September 1953 eine besondere Eingebung. Damals, mit 16 Jahren, erkannte Jorge Mario Bergoglio, dass er dazu berufen sei, Priester zu werden. Das besagt zumindest die Aufschrift in der Basilika San José in Flores, einem Stadtteil von Buenos Aires. Dekan Peter Berg hat das Schild als Reiseerinnerung fotografiert. Sicher ist er sich nicht, ob der Papst damit einverstanden wäre, dass man hier in seinem Namen Werbung macht. "Er mag es eigentlich nicht so, dass man seine Wirkungsstätten aufsucht", glaubt der Münsterpfarrer.

Berg und elf seiner Priesterkollegen haben sich trotzdem dafür interessiert, wo genau der Mann, den seine Landsleute liebevoll Papa Francisco nennen, aufgewachsen ist. Anlässlich ihrer 30-jährigen Weihe machten sich die Geistlichen in Südamerika auf Spurensuche. "Wir wollten wissen, wo der Papst seine Wurzeln hat." Ihre Suche führte die Gruppe zum früheren Wohnhaus der Bergoglios, das Franziskus bis zu seinem 21. Lebensjahr bewohnte. Auch die Kirche, in der die Familie regelmäßig den Sonntags-Gottesdienst besuchte, war Teil der Reiseroute.

Berg und seinen Kollegen war es aber wichtig, nicht nur die typischen Touristenziele abzuklappern. Bereits am zweiten Tag ging es in Begleitung eines jungen argentinischen Priesters in ein Elendsviertel der Millionenstadt Buenos Aires. "Dort haben wir Margarita Barrientos kennengelernt", erzählt Peter Berg. Die Aktivistin organisiert die Armenküche "Comedor los Piletones", in der ehrenamtliche Helfer täglich 2600 Mahlzeiten zubereiten. "Als wir dort waren, gab es Lasagne", verrät der Priester mit einem Lächeln. Um die 40 000 Menschen würden in dem "Villa Soldati" genannten Slum auf engstem Raum zusammenwohnen. "Die Häuser sind nur teilweise gemauert, viele erinnern eher an Hütten", berichtet Berg. Ein Zaun am Rande des von dunklen Gassen durchzogenen Viertels sorgt für die räumliche Trennung zu wohlhabenderen Bezirken. Auch wenn die Kriminalität hier sehr hoch sei, habe er keine Angst gehabt, erzählt Berg. Ihn faszinierte der Einsatz der Helfer vor Ort.

Ähnlich erging es dem 57-Jährigen auch, als man die Gemeinde "Virgen Inmaculada" besuchte. Dort leitet der Direktor Don Pedro eine Schule mit einem Schwerpunkt auf Sport. "Die Schüler werden Atléticos genannt", berichtet Berg. Sie hätten ihn auch direkt auf die argentinische WM-Niederlage im Finale gegen Deutschland angesprochen, sagt er mit einem Schmunzeln. Viele der Schüler seien von Franziskus getauft worden, als er noch Erzbischof von Buenos Aires war. Im Gespräch mit ihnen hat Berg den Eindruck gewonnen, dass die Jugendlichen in dem zu 95 Prozent katholischen Land nicht unbedingt religiöser seien als in Deutschland.

"Der Unterschied liegt aber darin, dass die Kirche in Argentinien von jungen Menschen noch stärker als ein Treffpunkt wahrgenommen wird, der Gemeinschaft ermöglicht."

Die Gemeinschaft der Priesterkollegen wiederum teilte sich nach einer Woche auf. Berg und drei seiner Freunde zogen weiter Richtung Norden. An der Grenze zu Brasilien besuchten sie die Wasserfälle von Iguazú. "Insgesamt sind das mehr als 100 Wasserfälle, die etwa 100 Meter in die Tiefe rauschen", erzählt Berg. Dieses Naturschauspiel bildete den touristischen Höhepunkt einer spannenden Reise. Gerade aufgrund der Freundlichkeit der Argentinier könnte sich Peter Berg aber gut vorstellen, eines Tages zurückzukehren.