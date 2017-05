vor 4 Stunden SK Bad Säckingen Auf dem Supermarkt-Parkplatz: Diebe werfen Autoscheiben ein

Unbekannte haben in der Nacht zwischen Samstag und Sonntag, 27. und 28. Mai, in der Zeit von 21 bis 11 Uhr zwei Autos auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Giessenstraße aufgebrochen.