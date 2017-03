Bad Säckingen Auf Spurensuche: Der heilige Fridolin im Expertenblick

Die Münchener Historikerin Mechthild Pörnbacher und der Musikwissenschaftler David Hiley aus Regensburg geben in ihrem gemeinsamen Vortrag \"Fridlini vor tausend Jahren – Patrozinium und Liturgie des Heiligen Fridolin von Säckingen“ interessante Einblicke.

Bad Säckingen – Ein wahrer geschichts- und musikwissenschaftlicher Leckerbissen war am Vorabend des Fridolinsfestes im Münsterpfarrheim geboten. „Fridlini vor tausend Jahren – Patrozinium und Liturgie des Heiligen Fridolin von Säckingen“, lautete das Thema eines gemeinsamen Vortrags mit der Münchener Historikerin Mechthild Pörnbacher und des Musikwissenschaftler David Hiley aus Regensburg. Ergänzt wurden die Ausführungen durch Musikbeispiele aus dem Fridolinsoffiziums (Stundengebet zum Patrozinium), das aus der Feder des mittelalterlichen Fridolin-Biografen Balther von Säckingen stammt.

Mit der Historikerin Pörnbacher war eine wahre Expertin in Bad Säckingen zu Besuch. Im Jahre 1997 legte diese mit ihrer Dissertation „Vita Sancti Fridolini. Leben und Wunder des heiligen Fridolin von Säckingen. Beschrieben von Balther von Säckingen“ ein in Rezensionen viel gelobtes Standardwerk zum Leben des Bad Säckinger Stadtpatrons vor.

Gerade die Einfälle der heidnischen Ungarn im 10. Jahrhundert in die Hochrheinregion, die von zahlreichen Verwüstungen begleitet waren, sind für die eher spärliche Quellenlage zur Geschichte Säckingens verantwortlich. So ist es als historischer Glücksfall zu werten, dass der aus Säckingen stammende Fridolin-Biograf Balther (ca. 930 bis 987) – Ausbildungszögling im Kloster St. Gallen und späterer Bischof von Speyer – auf seinen Reisen als Bettelstudent in einem Elsässer Kloster die Vita des Heiligen Fridolin in die Hände bekam und diese nach seiner Rückkehr aus dem Gedächtnis niedergeschrieben hat. Verfasst haben dürfte Balther von Säckingen Vita und Offizium des Heiligen Fridolin während seiner Zeit als Bischof von Speyer zwischen 970 und 975.

Zu verdanken ist dem Zeugnis nicht nur Biografisches zum Leben des Heiligen Fridolin, sondern auch Berichte zu Wundergeschehnissen am Festtage des Heiligen sowie die Gesänge zum Patrozinium.

Bemerkenswert ist dabei der Umstand, dass das Werk Balthers von Säckingen in einer bestimmten Tradition liturgischer „Neuerungen und Besonderheiten“ zu sehen ist, wie Pörnbacher in ihrer Dissertation anmerkt. So zeichnet sich gerade das 10. Jahrhundert durch eine Innovationsfreude bei der Begehung neuer Feste und Heiligenverehrungen aus. Balther selbst dürfte diese als Zögling im Kloster St. Gallen internalisiert haben, für das sich als Hochburg dieser Neuerungsfreude der Terminus der „Sankt Galler Offiziendichtung“ etabliert hat.

Entsprechend „modern“ gestalteten sich für jene Zeit auch die Melodieführungen der liturgischen Gesänge – Antiphonen, Responsorien und Magnifikat – zum Fridolinsfesttag, wie der Musikwissenschaftler Hiley in seinen Ausführungen betonte. Dass diese heute überhaupt wieder zum Klingen gebracht werden können, ist ebenso einem glücklichen Zufall zu verdanken: Zwar wurde im Generallandesarchiv Karlsruhe eine mit Neumennotation versehene mittelalterliche Handschrift von Balthers Fridolinsoffizium aus dem 12. Jahrhundert aufbewahrt. Eine getreue Transkription der Melodien wurde jedoch erst durch den Fund eines mit Liniennotation versehenen Antiphonars aus dem 16. Jahrhundert möglich, den Hiley kürzlich in der Stiftbibliothek Einsiedeln zu Tage gefördert hat.

Sehr anschaulich vermittelte Hiley anhand von Notationspräsentationen und Klangbeispielen einen Eindruck von dem Gesang zum Offizium. Wie auch bei der Liturgie scheint sich der gregorianische Gesang zu Zeiten Balthers in einer Phase des Umbruchs befunden zu haben. So finden sich bei den Kompositionen eher „ungregorianisch“ wirkende Spezifika, die als Merkmale einer neu aufkommenden Gesangskunst im 10. Jahrhunderts zu werten sind, neben vertrauten Elementen des „klassischen“ gregorianischen Gesangs.