Bad Säckingen Auch nach dem Zweiten Weltkrieg beherbergt Säckingen Flüchtlinge  allerdings unter deutlich schwierigeren Bedingungen als heute

Zahlreiche Flüchtlinge kommen nach dem Zweiten Weltkrieg nach Säckingen. Auch vorher schon leben Menschen aus evakuierten Gebieten dort. Hunger und Enge herrschen im Lager auf dem Lonzona-Gelände.

Weltweit sind gegenwärtig mehr als 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Die meisten suchen im eigenen oder in einem angrenzenden Land Zuflucht, andere machen sich auf den Weg nach Europa, kommen nach Deutschland und auch nach Bad Säckingen. Einige der älteren Einwohner fühlen sich vielleicht an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg erinnert. Auch damals waren Millionen Menschen auf der Flucht, auch damals fragte man sich: "Wo können wir all diese fremden Menschen unterbringen, wo finden sie Arbeit und wie soll das Zusammenleben mit ihnen funktionieren?"

Allerdings war die Ausgangslage ungleich schwieriger als heute. Deutschland war ein geteiltes, besetztes Land; weite Teile lagen in Trümmern. Betriebe, Wohnungen, Transportwege und Versorgungseinrichtungen waren durch den Krieg zerstört. Vielfach mangelte es an Hausrat und Kleidung und die Beschaffung von Nahrungsmitteln gehörte zu den größten Herausforderungen der Nachkriegszeit. Gerade in der französisch besetzten Zone, zu der auch Säckingen gehörte, war der Hunger allgegenwärtig.

Als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, waren Millionen von Menschen nicht dort, wo sie eigentlich zu Hause waren: Fremdarbeiter, Kriegsgefangene, Menschen aus evakuierten Gebieten, Flüchtlinge und Vertriebene. Es dauerte Jahre, bis sich die Verhältnisse normalisiert hatten, aber die Bevölkerungsstruktur war danach – auch in kleineren Gemeinden – nicht mehr dieselbe wie vor dem Krieg.

Ab Ende 1945 rechnete man in Säckingen mit der Zuteilung von Flüchtlingen und Ausgewiesenen, doch der erwartete große Zustrom von sogenannten „Reichsdeutschen“ aus Österreich blieb aus. Während sich im Oktober 1945 mehr als 550 Menschen aus evakuierten Gebieten in Säckingen aufhielten (unter anderem Beschäftigte der 1943 aus dem bombengefährdeten Essen hierher verlegten Vita Zahnfabrik), blieben die Zahlen der zugewiesenen Flüchtlinge und Vertriebenen zunächst gering. Allerdings gab es unerlaubt Zuziehende, die auf eigene Faust aus anderen Zonen oder aus der Schweiz nach Säckingen kamen. Ein Verhalten, gegen das konsequent vorgegangen wurde, etwa durch die Nichtzuteilung von Lebensmittelkarten. Der eigentliche Zuzug von Geflüchteten in größerem Maßstab begann in Säckingen ab Januar 1947 mit der Zuweisung der sogenannten „Dänemarkflüchtlinge“.

Etwa 240 000 Deutsche waren in den letzten Wochen des Krieges per Schiff aus den Ostgebieten in das von Deutschen besetzte Dänemark geflohen. Mit Kriegsende waren nun die dänischen Behörden für diese Flüchtlinge zuständig und hätten die ungebetenen Gäste lieber heute als morgen nach Deutschland verbracht. Doch die Besatzungsmächte verwehrten zunächst deren Einreise.

Ab Ende des Jahres 1947 erfolgten die ersten Transporte in die französische Zone und damit auch nach Säckingen. Hier befand sich bei der Firma Lonzona (das spätere Brennet-Areal) das Durchgangslager für den Landkreis Säckingen, wo die Flüchtlinge sich aufhielten, bis ihnen eine Wohnung in einer Gemeinde des Landkreises zugewiesen werden konnte.

Das Lonzona-Lager hatte bereits eine bewegte Geschichte hinter sich. 1940 stellte der Reichsarbeitsdienst hier Baracken auf, für die in der Lonzona beschäftigten Fremdarbeiter. Mit dem Einmarsch der Franzosen diente das Lager als „Camp Lonzona“ der Internierung von deutschen Zivil- und Kriegsgefangenen. Ab 1946 wurde es zum Kreisumsiedlungslager für Flüchtlinge und Vertriebene.

Im März 1947 waren bereits etwa 70 Flüchtlinge aus Dänemark im Lonzona-Lager angekommen. Meist verbrachten sie nur wenige Tage hier und konnten rasch auf andere Gemeinden verteilt werden. Doch mit jedem Transport wurden die Unterbringung und die Ernährungssituation schwieriger. Als „Sprichwörter des Tages“ konnte man damals im SÜDKURIER lesen: „Frisch rationiert ist halb gehungert“ und „Raum ist in der kleinsten Hütte – für noch zwei Familien.“ Ende Juli 1949 waren die Transporte aus Dänemark abgeschlossen. Der Stadt Säckingen waren bis dahin 343 Flüchtlinge zugewiesen worden, bei einer Bevölkerungszahl von knapp 7320. Von nun an kamen die Flüchtlingszüge aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bayern.

