Bad Säckingen Asbest-Hysterie

Glosse: Die Asbestfunde im Bad Säckinger Spital haben für unseren Nachtwächter vor allem eine Folge: Allgemeine Hysterie!

Nun ist in der ausgeklügelten Strategie mit dem Werkzeug der tiefgründigen Analyse, warum das Säckinger Spital absolut nicht mehr zu retten ist, ein neuer Reiter der Apokalypse am Horizont aufgetaucht, nämlich das böse und furchtbare Asbest. Das Vorkommen von Asbest in Gebäuden scheint mancherorts einer todverheißenden Analyse gleichzukommen. Asbest wurde bis in die frühen 1980-er Jahre in Dämm- und Isolationsstoffen eingesetzt, in den letzten Jahren wurden unzählige Gebäude erfolgreich saniert. Man weiß aber auch, dass Asbest stets nur in gewissen Teilbereichen eines Gebäudes verbaut wurde und äußerst selten das gesamte Gebäude vom schlimmen Asbest infiziert ist. Nur der „Palast der Republik“, Honeckers „Lampenladen“, wurde vollkommen platt gemacht, aber das hatte eher ideologische und machtpolitische Gründe, so vielleicht wie auch hier am Hochrhein. Mir kommt es so vor, dass man darauf abzielt, dass hier allein bei der Nennung des Worts „Asbest“ alle schreiend und hysterisch im Dreieck springen sollen.

