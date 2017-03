Bad Säckingen/Lörrach Arbeitsmarktbericht: Zahl der Arbeitslosen am Hochrhein geht zurück

Beschäftigungszahlen am Hochrhein steigen im Februar. Der Raum Bad Säckingen profitiert davon nicht so stark wie die umliegenden Arbeitsagenturbezirke. Integration von Ausländern auf Arbeitsmarkt große Herausforderung

Bad Säckingen/Region (msb) Die Zahl der Arbeitslosen ist am Hochrhein im Februar wieder zurückgegangen. Das teilt die Arbeitsagentur Lörrach in ihrem Arbeitsmarktbericht mit. Demnach waren in den Landkreisen Waldshut und Lörrach 7656 Menschen arbeitslos gemeldet – 157 weniger als noch im Januar. Die Arbeitslosenquote liegt bei 3,5 Prozent und ist somit um 0,1 Prozentpunkte gesunken. Außerdem ist sie deutlich niedriger als der Schnitt des Landes Baden-Württemberg, der bei 3,8 Prozent liegt. Überdurchschnittlich hoch ist im Vergleich zu den benachbarten Arbeitsagenturbezirken die Arbeitslosigkeit im Bezirk Bad Säckingen.



Hier ging die Zahl der Menschen ohne Job lediglich geringfügig um fünf zurück. 1164 Menschen sind arbeitslos gemeldet, das waren 114 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug im Februar laut Arbeitsagentur 3,7 Prozent, vor einem Jahr lag sie noch bei 3,2 Prozent. Gleichzeitig ist auch der Bestand an Arbeitsstellen im Februar um 17 auf 549 Stellen gesunken. Arbeitgeber meldeten im Februar 224 neue Arbeitsstellen, 94 mehr als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 331 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von 104.

Unterm Strich zieht der Leiter der Lörracher Arbeitsagentur, Norbert Sedlmair, trotz allem ein sehr zufriedenes Fazit: „Trotz geopolitischer Risiken entwickelte sich der regionale Arbeitsmarkt positiv und hat die harten Wintermonate ohne Schaden hinter sich gelassen.“ Bereits jetzt sei ein kleiner Frühlingsaufschwung zu spüren. Viele Arbeitslose hätten bereits wieder eine Beschäftigung gefunden, so Sedlmair weiter. Die Herausforderungen im Nachgang zum großen Flüchtlingszustrom werden hingegen immer stärker spürbar: Fast jeder dritte Arbeitslose ist Ausländer, davon jeder vierte Syrer.



Die Integration des ausländischen Arbeitskräftepotenzials sei die große Aufgabe der dafür zuständigen Stellen, so Sedlmair. Insbesondere gehe es darum, \"diesen Personenkreis auf die Anforderungen unseres Arbeitsmarktes vorzubereiten\". Dazu werde ein ganzer Katalog an Maßnahmen zur Qualifizierung und Sprachförderung angeboten.