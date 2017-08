Dreiländereck Arbeitsmarkt ist auch im Juli stabil

Im Kreis Waldshut ist die Arbeitslosenquote konstant gering. Für den Juli sei das laut der Arbeitsagentur eher ungewöhnlich.

Im Juli waren laut der Agentur für Arbeit Lörrach im Dreiländereck 6848 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 27 weniger als im Vormonat Juni. Die Arbeitslosenquote liegt damit unverändert bei 3,1 Prozent und ist niedriger als die des Landes Baden-Württemberg (3,4 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahresmonat reduzierte sich der Arbeitslosenbestand um 120 Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote betrug im Juli 2016 noch 3,2 Prozent.

„Die Lage auf unserem Arbeitsmarkt ist nahezu unverändert günstig. Für einen Juli ist das eher ungewöhnlich. In den letzten Jahren führten der Beginn der Ferienzeit und weitere Faktoren, wie zum Beispiel das Ausbildungsende vieler Jugendlichen zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit.“, beschreibt Andreas Finke, Leiter der Lörracher Arbeitsagentur, die aktuelle Situation. „Besonders erfreulich ist, dass fast 10 Prozent mehr arbeitslose Menschen den Weg zurück in Beschäftigung fanden als noch im letzten Monat.“

Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach beträgt 3,1 Prozent. Sowohl im Landkreis Lörrach als auch im Landkreis Waldshut liegt der Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbspersonen bei 3,1 Prozent. Im Kreis Lörrach waren am Monatsende 3988, minus 47 zum Vormonat, und im Kreis Waldshut 2860, plus 20 zum Vormonat, Arbeitslose gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat nahm die Arbeitslosigkeit im Landkreis Lörrach um 113 und im Landkreis Waldshut um 7 Personen ab. Von den 2860 Arbeitslosen im Kreis Waldshut sind 55 Prozent Männer und 45 Prozent Frauen. Der Anteil der 15 bis 25-Jährigen beträgt 11,3 Prozent.

Im Juli meldeten sich 1909 Personen neu oder erneut arbeitslos. Gleichzeitig beendeten 1941 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Diese Dynamik sorgt für eine geringe monatliche Abweichung bei der Gesamtquote.

Im Juli waren insgesamt 1944 Ausländer arbeitslos gemeldet. Das entspricht einem Anteil von 28,4 Prozent an allen Arbeitslosen. Der Anteil Arbeitsloser aus nichteuropäischen Herkunftsländern liegt bei knapp 8 Prozent. Jeder fünfte arbeitslose Ausländer kommt aus Syrien. Speziell im Kreis Waldshut sind 944 Ausländer als arbeitslos gemeldet. Dies entspricht einem Anteil von 33 Prozent.