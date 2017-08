Bad Säckingen Arbeitslosenquote in der Region steigt leicht an

Arbeitslosenquote in der Region steigt leicht an

Der Arbeitsmarkt ist dennoch stabil. Der Anstieg der Zahlen ist laut Agentur für Arbeit saisonal bedingt.

Im Geschäftsstellenbezirk Bad Säckingen ist die Arbeitslosigkeit im August um 40 Personen auf 1037 gemeldete Arbeitslose im Vergleich zum Vormonat angestiegen. Darüber informiert die Agentur für Arbeit in einem neuen Bericht über die aktuellen Zahlen auf dem Arbeitsmarkt in der Region. Damit sind es im Vergleich neun Arbeitslose weniger als im letzten Jahr zur selben Zeit. Für den Geschäftsbezirk Bad Säckingen ergibt sich eine Arbeitslosenquote von 3,2 Prozent (Vorjahr 3,3 Prozent). Die Arbeitslosenquote in der Region liegt deutlich unter dem Wert des Landes Baden-Württemberg, der bei 3,6 Prozent liegt.

Ähnliche Zahlen spiegeln sich in den Landkreisen Lörrach und Waldshut wieder. In beiden Landkreisen liegt die Arbeitslosenquote wie in Bad Säckingen bei 3,2 Prozent und stieg dabei im Vergleich zum Juli leicht an. Dennoch ist der Anstieg auch hier geringer als im selben Zeitraum im Vorjahr. In Zahlen wurden in den Bezirken Waldshut und Lörrach insgesamt 7069 Arbeitslose gezählt, wovon 4112 aus dem Landkreis Lörrach und 2957 aus dem Landkreis Waldshut kommen. Insgesamt sind dies 221 Personen mehr als im Vormonat Juli, aber 276 Personen weniger als im Vorjahr.

Eine Erklärung für den saisonal bedingten Anstieg der Arbeitslosenzahlen hat Andreas Finke, Leiter der Lörracher Arbeitsagentur: „Nicht nur die Hauptferienzeit, in der die Betriebe mit Einstellungen erfahrungsgemäß zurückhaltender sind, spielt in diesem Monat eine große Rolle.“ Der Anstieg resultiere unter anderem aus Schulabgängern, die auf den Studienbeginn warten und Ausbildungsabsolventen, die nicht von ihrem Betrieb übernommen wurden. „Für Unternehmen bietet sich jetzt die Gelegenheit, ausgebildete Fachkräfte zu gewinnen“, so Finke.

An offenen Stellen mangelt es zudem im Bezirk Lörrach nicht: Laut der Agentur für Arbeit waren im August 3517 Stellenangebote im gesamten Bezirk registriert. Darunter waren 914 neu gemeldete Stellen. Der Arbeitsmarkt in der Region erweist sich damit weiterhin als robust. Im Bericht der Agentur für Arbeit wird betont, dass dies besonders für den Ausbildungsmarkt gelte. Im Dreiländereck seien noch 764 Ausbildungsstellen offen.

Die Agentur für Arbeit hat in ihrem Bericht auch aufgeschlüsselt, welchen Anteil Ausländer an den Arbeitslosenzahlen haben. Demnach waren im August insgesamt 2017 Ausländer in den Bezirken Waldshut und Lörrach als arbeitslos gemeldet. Dies entspricht einem Anteil von 28,5 Prozent an allen Arbeitslosen in den Bezirken. Der Anteil Arbeitsloser aus nichteuropäischen Herkunftsländern liegt bei knapp 8,5 Prozent. Fast jeder Vierte von ihnen kommt aus Syrien.