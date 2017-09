Bad Säckingen Arbeiten auf der B 34 verzögern sich erneut

Dennoch ist ein Ende in Sicht: Der Bahnübergang an der Waldshuter Straße soll bald geöffnet werden. Zweispuriger Verkehr auf der Bundesstraße sei dann wieder möglich.

Bei der Fahrbahnsanierung in Bad Säckingen auf der B 34 kommt es zu Verzögerung. Das Regierungspräsidium nennt hierfür das schlechte Wetter und schlechten Untergrund als Ursache. Der Termin für die Fertigstellung der Fahrbahn innerorts ist demnach der 17. September. Die Ampelregelung zwischen Heinrich-Hübsch-Straße und Ortsausgang bleibe bis zum Ende der Arbeiten bestehen. Die Fußgängerampel bei der Heinrich-Hübsch-Straße müsse abgeschaltet werden. Das Ordnungsamt sowie die Polizei werde zu Schulbeginn und Unterrichtsende den Schülern beim Überqueren der Straße helfen. Trotzdem bitten die Verantwortlichen die Eltern der betroffenen Grundschüler, diese auf diesem Teil des Schulwegs zu begleiten, soweit dies möglich sei.

Ab Montag, 11. September, gibt es eine Erleichterung für den Verkehr: Der Bahnübergang an der Waldshuter Straße wird in Richtung Waldshut wieder geöffnet. Der Verkehr könne dann zwischen Waldshuter Straße und Martinsweg wieder in beide Fahrtrichtungen auf der B 34 laufen. Damit werde auch die teilweise Öffnung des Murger Wegs für Autofahrer wieder zurückgenommen.