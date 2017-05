Bad Säckingen Aqualon-Therme: Buntes Fest zum doppelten Jubiläum

Die Aqualon-Therme gibt es seit 40 Jahren, seit zehn Jahren führt die Stiftung Bad Zurzach den Betrieb. Dieses doppelte Jubiläum wurde nun mit einem großen Fest gefeiert. Es gab insbesonderen einen Rückblick auf die teils turbulenten vergangenen Jahre und einen Ausblick auf die kommenden Jahre. So viel steht fest: Die Aufbruchstimmung rund um die Therme ist ungebrochen.

Bad Säckingen – Die Aufbruchstimmung war deutlich zu spüren und die Redner machten auch keinen Hehl daraus, bei ihren Ansprachen an die Gäste. Mit einem Tag der offenen Tür feierte die Aqualon-Therme am Wochenende ihr 40-jähriges Bestehen und seit zehn Jahren ist das Haus unter der Führung der Stiftung Bad Zurzach.

„Ein junger Kurort begrüßt einen gestandenen Kurort“, so Stiftungsratspräsident Beat Edelmann von der Stiftung Bad Zurzach. Edelmann zeigte die Verbindungen zwischen den beiden Kurstädten Bad Säckingen und Bad Zurzach auf. „Beide Orte verfügen über Heilquellen und unsere Aufgabe ist es, diese heilbringend einzubringen“, so der Präsident. Und darum war es für die Stiftung Bad Zurzach eine Selbstverständlichkeit, das sie die Aqualon-Therme 2007 übernommen hatte. Denn: „Wir von der Stiftung freuen uns, dass wir dieses Haus erhalten und weiterführen dürfen“, sagte er.

„Für eine Bäderstadt ist die Therme das Herzstück“, ist sich Bürgermeister Alexander Guhl sicher. Und für Bad Säckingen sei das Aqualon von großer Bedeutung. „Es gibt Chancen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit – und diese gilt es zu stärken“, so Guhl weiter. Die vergangenen 40 Jahren seien geprägt gewesen von Höhen und Tiefen, räumte Guhl ein: „Aber wir haben immer erkannt, dass es ein großer Fehler wäre, nicht zusammenzuarbeiten." Und zugleich stellte er klar, dass die Stadt den Investitionskurs der Stiftung Zurzach gerne unterstütze: "Ich bin mir sicher, dass das, was in vier Jahrzehnten aufgebaut worden ist, in der Zukunft noch attraktiver gestaltet werden kann“.

Wie diese Höhen und Tiefen in der Vergangenheit ausgesehen haben, darüber referierte Stephan Güntensperger, Delegierter des Stiftungsrates und früherer Stiftungsdirektor. 2007 war das Jahr der Aqualon-Pleite. Bad Zurzach brachte die Rettung – und zugleich die Kehrtwende, als die Stiftung im gleichen Jahr die Therme übernahm. Allerdings erst, nachdem die Stadt, damals noch mit Bürgermeister Martin Weissbrodt, für die kommenden 20 Jahre einen jährlichen Betriebskostenzuschuss von 600000 Euro zugesagt hatte. 2009 wurde für eine Million Euro ein Saunadorf errichtet, 2011 für 1,8 Millionen der Fitnessbereich ausgebaut. 2013 nahm das Aqualon weitere 1,8 Millionen Euro in die Hand, um eine weitere Saunalandschaft mit Naturbad zu schaffen und den Gastronomiebereich umzugestalten.

Im Dezember 2015 dann der Paukenschlag: Der derzeitige Bürgermeister Alexander Guhl kündigte den Vertrag. Denn eine rechtliche Prüfung habe ergeben, dass pauschale Zuschüsse an Privatfirmen gegen EU-Recht verstoßen würden. Die Stadt stellte folglich die Zahlungen ein, die Stiftung drohte mit Rückzug. Rund zehn Monate dauerten die zähen Verhandlungen, bis man sich dann im Oktober 2016 einigte: Die Stadt bezahlt künftig einen auf 600000 Euro gedeckelten, von den Erlösen abhängigen jährlichen Beitrag an die Stiftung, die mit dem Betrieb der Aqualon Therme die Daseinsvorsorge erfüllt. Die Betrauung läuft zwölf Jahren. „Jeder investierte Franken wird Früchte tragen“, versprach Güntensperger. „Wir Alemannen aus der Schweiz glauben an den Standort Bad Säckingen“.

Der amtierende Stiftungsdirektor Rainer Blaser gab derweil einen Ausblick. Momentan befasst sich eine zehnköpfige Projektgruppe damit, wie die Zukunft der Aqualon-Therme aussehen kann. So wird kurzfristig die Außenanlage komplett erneuert. Die Zugänge zum Außenbereich sollen noch effizienter gestaltet werden. Im Innenbereich werden neue Garderoben entstehen und die sanitären Anlagen werden erneuert. Längerfristig kündigte er an, das Thema „Alter werden“ in den Fokus zu rücken. „Wir werden immer älter“, so Blaser. „Lassen Sie uns dankbar sein für das, was wir hier geleistet haben und noch leisten werden“.