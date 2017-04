Bad Säckingen April so kalt wie seit 20 Jahren nicht

An der Wetterstation Bad Säckingen werden am Freitagmorgen -2,6 Grad gemessen. Am Montag soll es wieder 20 Grad haben.

Noch nie in den letzten 20 Jahren war es in Bad Säckingen um diese Jahreszeit so kalt. Nach abendlichen Schneeschauern sank in der Nacht zum Donnerstag die Temperatur an der Station Kurgebiet auf –2,3 Grad Celsius ab und am Freitagmorgen war es mit –2,6 Grad sogar noch 0,3° Grad kälter. Bei dieser Zwei-Meter-Hüttentemperatur sank die 5-Zentimeter-Bodentemperatur sogar auf –5 Grad ab. Die kommenden Nächte bleiben jetzt jedoch frostfrei. Am Montag könnten die Tagestemperaturen sogar wieder auf über 20 Grad ansteigen, bevor ab Dienstag die Temperaturen wieder sinken und wir eventuell endlich etwas von dem dringend benötigten Regen bekommen.