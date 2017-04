Bad Säckingen Apfelprojekt an der Rudolf-Eberle-Schule Bad Säckingen mit guter Resonanz

Aktion "Gesunde Schule" kommt bei Schülern wie Lehrern sehr gut an – da die Nachfrage so groß war, und das Buget dafür bald aufgebraucht war, hat nun der Murger Edeka-Markt 16 000 Äpfel zur Verfügung gestellt. Die Hälfte der Kosten übernahm Jürgen Sulger vom Edeka-Markt, die andere Hälfte trägt der Freundeskreis der Schule.

Bad Säckingen – Weg von Pizza und Döner und hin zu gesundem Essen wollte die Rudolf-Eberle-Schule in Bad Säckingen im Herbst 2015 mit ihrem Jahresprojekt „Gesunde Schule.“ Ziel war die Nachhaltigkeit beziehungsweise Integration in das Schulleben über das Jahresprojekt hinaus. Dafür hatte Yvonne Butt, Englisch- und Sportlehrerin an der Schule, die „Apfelkiste“ initiiert, woraus sich jeder Schüler bedienen konnte. Für Schule und Initiatorin gleichermaßen überraschend war die große Resonanz des Projektes, das nach fünf Wochen mangels Geld abgebrochen werden musste, zum Bedauern der Schüler und der Schulleitung. Bis sich Jürgen Sulger, Geschäftsinhaber des Edeka-Marktes in Murg, als Sponsor für die Apfelkiste anbot. Seit rund zwei Jahren liefert Sulger regelmäßig jede Woche drei Kisten Äpfel an die Rudolf-Eberle-Schule. In rund 80 Schulwochen kamen so rund 16 000 Äpfel (das sind etwa 1,5 Tonnen), im Wert von rund 6000 Euro zusammen. Die Hälfte der Kosten übernahm Jürgen Sulger, die andere Hälfte trägt der Freundeskreis der Rudolf-Eberle-Schule.

„Ich hatte gelesen, dass die Schule einen Sponsor für die Apfelkiste sucht und fand, das wäre was, für gute Ernährung und Vitamine zu sorgen. Ein Kontrapunkt zum Junk Food“, erklärt Jürgen Sulger sein Engagement. Der Schulleiter Hans-Peter Hess und die Initiatorin Yvonne Butt waren begeistert, dass die Aktion über das Jahresprojekt hinaus fortgeführt werden konnte. Bei den Schülern kommt die Aktion prima an, jeder nimmt sich gerne einen der verlockend aussehenden, rotbackigen Äpfel aus der Kiste im Foyer. „Am Ende der Woche sind die Kisten leer“, so Schulleiter Hess. Nicole Jehle: „Ich nehme mir jeden Tag einen Apfel.“ Angelo Atria: „Ich bin froh über den Apfel, wenn ich beispielsweise kein Frühstück dabei habe.“

„Ich stehe noch für ein drittes Jahr zur Verfügung“, erklärte Jürgen Sulger am Mittwoch zur Freude der Schüler und der Schulleitung.