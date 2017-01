Bad Säckingen Amtsgericht Bad Säckingen verhängt Geldstrafe für Lkw-Fahrer

49-Jähriger ohne Führerschein unterwegs. Richter Rupert Stork verurteilt Angeklagten zu einer Strafe von 15 Tagessätzen zu je 36 Euro

Bad Säckingen (sus) Zu einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen á 36 Euro verurteilte Richter Rupert Stork einen 49-jährigen Kraftfahrer. Der Strafbefehl hatte damals bei 900 Euro gelegen. Die Staatsanwaltschaft, vertreten durch Natalie Rünzi, hatte für 20 Tagessätze zu je 40 Euro plädiert. Der 49-Jährige war trotz eines einmonatigen Fahrverbots mit seinem Lastwagen in Bad Säckingen unterwegs gewesen, strafbar als fahrlässiges Fahren ohne Fahrerlaubnis. Das Fahrverbot war ihm bereits 2012 zusammen mit einem Bußgeld von über 600 Euro erteilt worden, weil bei einer Kontrolle Drogen in seinem Blut festgestellt worden waren. Da er aber zu diesem Zeitpunkt in der Schweiz wohnte, aber in Deutschland erwischt worden war, hatte er der zuständigen Beamtin eine Vollzugsvollmacht erteilt.

Diese konnte aber nie zugestellt werden, weil der Angeklagte inzwischen umgezogen war, ohne dem Einwohnermeldeamt seinen neuen Wohnsitz mitzuteilen. Er sei unschuldig, beteuerte der 49-Jährige. Er habe nie etwas von den Behörden bekommen, habe gar nicht gewusst, dass er den Führerschein hätte abgeben müssen. Er hätte das aber wissen können, erklärte Rünzi, da er nachweislich mit Drogen am Steuer erwischt worden sei.

Auch Richter Stork vertrat die gleiche Meinung. Der Angeklagte hätte wissen müssen, dass nach einem positiven Blut- und Urintest noch etwas von den Behörden kommen würde.